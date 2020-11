Ballando con le stelle, per Milly Carlucci si mette male: la notizia arrivata poco fa

Tu sì que vales, la sfida degli ascolti tv regala sempre tante sorprese. Milly Carlucci viene decisamente presa alla sprovvista e battuta ancora una volta dalla programmazione autunnale della rete Mediaset. Questo sabato sera, ad aggiudicarsi il record di ascolti, la squadra di Tu sì que vales.

Una successo che raggiunge persino il totale dei record per il programma Mediaset. Si aggiudica ben 5.579.000 spettatori pari al 26.3% di share, mentre Ballando con le stelle di Milly Carlucci, rimane nella sua media stabile conquistando comunque ben 4.272.000 spettatori per un 20.1% di share. La squadra vince ancora e porta a casa il successo. (Continua a leggere dopo la foto).















Vincono proprio loro, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli sempre e solo sotto la guida del timone affidata a Belen Rodriguez, Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara. Per Milly Carlucci un risultato non mediocre che però non è bastato a vincere sulla rete avversaria. Un appunto, però, andrebbe fatto. (Continua a leggere dopo la foto).















Infatti se Ballando con le Stelle si trova a fare i conti anche con il periodo molto delicato dell’emergenza sanitaria, andando in onda sempre e solo in diretta, Tu sì que vales fa affidamento sulle puntate registrate. Un appunto, che comunque incide sottilmente sulle preferenze degli italiani, sempre pronti a dare il loro sostegno anche alla squadra di Milly. (Continua a leggere dopo le foto).









E la sfida degli ascolti ha concesso altre sorprese anche sulle altre reti. Vediamo insieme i risultati. Rai2 S.W.A.T. ha ottenuto un risultato pari a 1.386.000 spettatori (5% share) e Criminal Minds 1.129.000 (4.2% share), mentre su Italia 1 il cartone animato, già molto amato al cinema, Zootropolis si è ben difeso con 1.375.000 spettatori (5.3% share). Su Rai3 il Tg3 Speciale ha totalizzato 1.187.000 spettatori pari ad uno share del 4.9% e su Rete4 The Bourne Identity chiuso con 940.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 Gettysburg ha registrato 342.000 spettatori con uno share dell’1.9% e su Tv8 Inferno ha chiuso la prima serata con 496.000 spettatori per il 2% di share. Su Nove Ultimo – Il Capitano totalizzato 285.000 spettatori e l’1.3% di share.

