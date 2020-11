I rapporti tra Guenda Goria ed i genitori sono stati spesso al centro del dibattito nella casa del Grande Fratello Vip. Non è un mistero che ci siano stati dei problemi e, ospite a Verissimo, Guenda ha raccontato tutto, toccando molti aspetti della sua vita e del suo percorso prima di arrivare al Gf Vip. Silvia Toffanin ha anche mandato in onda un video in cui ha mostrato la carriera della figlia di Maria Teresa Ruta ed Amedeo Goria, e Guenda si è lasciata andare fino alle lacrime.

“Ho avuto sempre una dimensione molto semplice, anche il teatro e la musica classica sono dimensioni dell’anima, non pensavo che potessero emozionare qualcuno” ha confessato Guenda molto commossa. Sul rapporto coi genitori Guenda ha parlato prima del padre Amedeo e si sono intraviste le prime crepe: “È un giocherrelone, molto buono, molto sensibile. L’ho vissuto poco per tanti anni, questo ha creato un po’ di estraneità nel rapporto. L’ho ritrovato negli ultimi anni e soprattutto ora dopo il Gf Vip”. (Continua a leggere dopo la foto)















Successivamente Guenda è entrata ancora più nel dettaglio delle relazioni familiari e non ha fatto sconti al padre: “L’errore più grande è stato delegare tutto a mamma, che ha fatto tutto. Anche con le proprie mancanze, ognuno deve provare a fare il genitore. È riduttivo dire che sono bipolare – ha scherzato – mi sento abitata da tante donne diverse, capisco che un papà faccia fatica. Ho cercato papà nei miei uomini, ho avuto sempre compagni con una ventina di anni di differenza”. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma le parole più dure forse Guenda Goria le ha riservate alla madre, Maria Teresa Ruta, con la quale comunque sembra sia tornato il sereno anche grazie all’esperienza comune nella casa del GF Vip. “Quando avevo 19 anni è andata via di casa, è stato un momento difficile che mi ha aiutato a crescere. Mi sono sentita responsabile nei confronti di mio fratello. Nella casa ho capito i punti di vista anche di mamma. Io non ho mai chiesto aiuto, ero molto orgogliosa. L’errore più grande di mamma è stato non confidarsi al cento per cento con noi”. (Continua a leggere dopo la foto)









Guenda parla ancora del rapporto con la madre, ammettendo che certe ferite non sono ancora del tutto rimarginate: “Oggi la notizia di un figlio di mamma mi renderebbe felice. Questo amore con Roberto l’ha vissuto a 360 gradi, io gliel’ho detto tante volte che si stava allontanando, ma lei ha preferito la sua felicità”.

