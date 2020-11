“Quanto?”. Tommaso Zorzi, super lusso al GF Vip, gli anfibi griffati colpiscono tutti: il prezzo è da capogiro

Tommaso Zorzi, anche l’influencer ‘compete’ con la Gregoraci in fatto di stile. Le puntate del Grande Fratello Vip 2020 si stanno rivelando anche come ‘passerelle’ di alta moda. Il look sfoggiato da Elisabetta Gregoraci trova un ‘competitore’ decisamente alla sua altezza. Tommaso Zorzi ha vantato un accessorio davvero cult, rivelandosi un grande intenditore in materia.

Sono decisamente di tendenza gli anfibi in pelle nera con micro bag legata indossati nella casa del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi lascia tutti senza parole, dimostrando una grande preparazione in fatto di stile. Gli anfibi sono stati abbinati a un paio di pantaloni scuri attillati e camicia davvero trendy. Dopo lo smoking di Armani della prima puntata, adesso Zorzi opta per un’immagine più casual. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma in particolar modo, attraggono l’attenzione proprio gli anfibi, per un look di tendenza anche per tutti i maschietti. Lanciati da Miuccia Prada nella collezione Autunno/Inverno 19-20, collezione d’ispirazione horror, non passano mai di moda e vengono riproposti di stagione in stagione. In pelle nera e alti fino al polpaccio dotati di suola carro armato non possono che fare ‘colpo’. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma il dettaglio spesso sa fare la differenza. Non anfibi qualsiasi, ma dotati di una micro bag con tanto di zip. E ovviamente per i griffatissimi anfibi Prada non si bada a spese. Il prezzo è proibitivo, ma sicuramente il valore commerciale corrisponde al capo d’abbigliamento, sia per estetica che per qualità di materiali utilizzati. Il prezzo? Tenetevi forte perchè Tommaso Zorzi ha indossato ben 1200 euro solo per le scarpe. (Continua a leggere dopo le foto).









Come potersi aspettare di meno da uno dei protagonisti di “Riccanza” in onda su MTV dove Zorzi ha già dato prova di essere grande intenditore di moda, passando da Saint Laurent, Balenciaga fio ad arrivare a Gucci. Non poteva che confermarsi un grande intenditore di brand gettonatissimi, anche per far fronte a Giulia Salemi e il suo pied de poule. La versione maschile di anfibi molto simili a quelli sfoggiati anche da Ilary Blasi a Diletta Leotta, ovvero i Monolith di Prada, è un altro grande successo.

