Non sempre i pareri dei giudici vengono accettati. A Ballando con le stelle capita spesso che, dopo performance che hanno richiesto ore e ore di allenamento e preparazione, arrivi una bocciatura o, peggio, una critica feroce. E allora scatta la discussione. Nelle ultime puntate, però, si è superato il limite ed al centro delle discussioni c’era sempre lui: Costantino della Gherardesca. Le sue provocazioni, come vestirsi da mozzarella per un ballo, non sono piaciute e la lite è stata servita.

Della Gherardesca e Sara Di Vaira hanno infatti scelto di mettere in scena un'esibizione con "la coppia italiana più nota al mondo". E sul palco si sono presentati da mozzarella e pomodoro. Subito dopo il ballo Guillermo Mariotto è esploso: "Basta con questo circo, sempre le stesse cose. Se questo era un charleston, io sono biondo". E Costantino, da par suo, ha risposto per le rime al giudizio tranchant.















Che ci fosse un'atmosfera di tensione lo si era percepito subito, prima ancora delle parole del giudice Mariotto: "Sono arrivato ultimo nella prova speciale e arriverò ultimo anche in questa prova, sono un chiaroveggente" aveva infatti dichiarato Costantino della Gherardesca. Poi è arrivata la stroncatura di Guillermo. A questo punto della Gherardesca ha replicato: "Non sono sempre le stesse cose, siete voi che non capite".















Parole tutto sommato controllate da parte del giornalista che era stato criticato in modo feroce e forse esagerato da Mariotto: "Se vogliamo osannare questa roba come capolavoro fate pure. Io ho visto due clown al circo!". Successivamente arrivano voti molto bassi da parte di tutti i giudici, dal 4 in giù. Ma c'è anche chi apprezza l'esibizione. Sia Fabio Canino che Alberto Matano hanno infatti evidenziato il valore della performance come intrattenimento. E anche Roberta Bruzzone ha espresso un sostegno a Costantino e Sara.









Dopo il charleston da mozzarella e pomodoro sostegno è arrivato anche dai social, con i telespettatori che continuano ad apprezzare le provocazioni di Costantino della Gherardesca. Inoltre Alberto Matano annuncia che ha ancora un tesoretto per ‘salvare’ i due concorrenti. In ogni caso Guillermo Mariotto non cambia parere sulla prova e Costantino accusa il giudice, insinuando di non avere competenze sufficienti per esprimere giudizi. E la lite continua.

