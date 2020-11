Sono state spesso protagoniste di accesi diverbi e vere e proprie litigate, ma stavolta una ha teso la mano all’altra. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando, mai troppo amiche almeno nella casa del GF Vip. Mentre intorno tutti festeggiano con cibi e balli magrebini, in un clima di grande serenità, Stefania ha una crisi di pianto. Subito intorno a lei si riuniscono tutti per darle conforto, compresa Elisabetta con la quale c’erano stati diversi scontri nei giorni scorsi.

"Grazie ragazzi" dice tra le lacrime la Orlando, che poi spiega la ragione di tale crollo emotivo: "Non volevo fare questo, ho fatto solo casini". Stefania non entra nel dettaglio, e immediatamente i suoi coinquilini cercano di rincuorarla: "Ma quando mai?". Poi ci pensa Tommaso Zorzi, con tacchi a spillo e piuma blu in testa, a tentare di tirar su il morale alla showgirl: "Vieni amore, non stare qui, alzati un pochino". E Stefania, tra una battuta e l'altra, riesce a sorridere.















Quello che più colpisce dell'episodio è la vicinanza di Elisabetta Gregoraci a Stefania. In passato le due concorrenti, donne dal carattere forte, hanno avuto diversi scontri. Come quando Orlando aveva accusato: "È lecito pensare che la storia con Pierpaolo (Pretelli, ndr) sia costruita. Posso pensarlo oppure non lo posso pensare?". E la risposta di Elisabetta fu fulminante: "Non riesci a fare un discorso normale. Saremo già andati avanti. Non puoi essere gelosa del nostro rapporto. Sei tristissima. Sono felice di aver avuto ragione su di te fin da subito".















Parole forti che si sono succedute quando tra le due già non scorreva buon sangue: "Che ti devo dire non ci vado d'accordo, non ha ironia, se dovessi uscire la lascerei volentieri" aveva già detto Stefania riferendosi alla Gregoraci. E poi, relativamente a una certa rigidità di Elisabetta, ancora Stefania aveva attaccato: "Se ha tutti questi paletti mi chiedo cosa sia venuta a fare qua, sembra che fa una vacanza, o fa sport o prende il sole".









Dopo questi reciproci attacchi, comunque, pare sia tornato il sereno tra le due e l’improvviso pianto di Stefania Orlando è stata l’occasione per riavvicinarsi. “Volevo solo un po’ d’affetto” ha ammesso la showgirl che ha apprezzato la solidarietà dei coinquilini: “Intanto io tocco le gambe della Gregoraci e non tutti possono” ha infatti scherzato. Poi Stefania ed Elisabetta si sono allontanate abbracciate. E Zorzi ha esclamato: “È una strategia con la Gregoraci”. E Stefania, ora completamente ripresa, ha annuito: “È una strategia, sì”.

