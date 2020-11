“Se lo fa, muoriamo!”. Tu sì que vales, paura in studio per Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli: cosa è successo

Una grande puntata quella di sabato sera di Tu sì que vales. Il programma leader del sabato sera con i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, manco a dirlo, è partito subito a bomba. Al centro dello studio è arrivato un concorrente intenzionato a coinvolgere alcuni giudici in un numero alle prese con qualcosa di peloso e pericoloso… un ragno! I giudici l’hanno scoperto solo quando si sono ritrovati a bordo di un elevatore rigorosamente imbragati e Rudy Zerbi ha reagito così: “Eh, si muore. Se morde si muore”.

La bellissima Sabrina, come sappiamo, è solita imputare a Maria De Filippi la colpa di ogni suo scherzo: dalle incursioni di Nebula passando per le mani che spuntano dalla botola posizionata sotto la sedia della giudice popolare di Tu sì que vales fino allo spegnimento delle luci in studio. Anche durante l'esibizione che li ha visti coinvolti, Sabrina Ferilli ha continuamente chiesto a Maria De Filippi cosa fare, fino a quando quest'ultima non è sbottata: "Pensi che so tutto, ma io non so un ca…". Prima di quest'esibizione, però, Maria De Filippi ha voluto chiedere a Sabrina Ferilli se per caso frequentasse i sexy shop (si stava tirando a indovinare sul lavoro particolare del concorrente).















È qui che dice: "Eh sì, è lì che ti ho incontrata". Durante la puntata poi un concorrente si è detto figlio legittimo di Al Bano, una confessione che ha spiazzato in maniera simpatica i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli: "Credo di essere il figlio legittimo di Al Bano. Sono sicuro per la voce che papà è lui, le movenze di mamma non lo so".























Il concorrente ha un nome d'arte piuttosto eloquente: Al Banino, e ha cantato Nel Sole. E ovviamente un concorrente che si dice figlio di Al Bano, che ha il nome d'arte Al Banino, e che ha cantato Nel Sole, non poteva non finire all'interno della Scuderia Scotti di Gerry.



Quest’ultimo ha così commentato: “Nessuno mette in dubbio il tuo valore”. Grande novità della Scuderia: le scarpe del talento, in grado di far ballare meglio chiunque le indossi.

