Sono giornate calde a Ballando con le stelle. Prima la lite tra Costantino della Gherardesca e Carolyn Smith con il primo che dava dell’ignorante alla presidente di giuria. Poi la discussione tra Costantino e Guillermo Mariotto in cui il giudice al termine della performance sbottava: “Basta con questo circo, sempre le stesse cose. Se questo era un charleston, io sono biondo” e ancora “Se vogliamo osannare questa roba come capolavoro fate pure. Io ho visto due clown al circo!”.

La tensione è rimasta sempre alta con della Gherardesca che prima ancora di ascoltare i giudici metteva le mani avanti: “Sono arrivato ultimo nella prova speciale e arriverò ultimo anche in questa prova, sono un chiaroveggente”. A far scattare giudizi tanto negativi è stata la prova in cui Costantino e Sara Di Vaira hanno ballato vestiti da mozzarella e pomodoro, che avrebbero dovuto rappresentare “la coppia italiana più nota al mondo”. Dopo questi botta e risposta, però, sono arrivate addirittura le minacce di morte. (Continua a leggere dopo la foto)















A rivelare l’incredibile episodio è stato Costantino della Gherardesca: “Dopo lo scontro della scorsa puntata ho ricevuto insulti e offese ma quel che è peggio è che ho ricevuto messaggi di morte per un programma di intrattenimento”. Anche Caroly Smith ha ammesso di aver ricevuto le stesse minacce. Insomma, che la situazione fosse un po’ sfuggita di mano era chiaro, ma nessuno poteva immaginare che si arrivasse a tanto. (Continua a leggere dopo la foto)















Della Gheradesca ha voluto smorzare i toni affermando di essere stato frainteso e di non voler mancare di rispetto a Caroly Smith. Ma la presidente di giuria ha comunque dichiarato: “La scorsa puntata abbiamo passato il limite, siamo andati oltre. Abbiamo passato tutti un periodo difficile ma alcuni anche di più e non c’entra il Covid. Non ne voglio parlare ma non puoi dire a me che faccio tv del dolore. Io divento una iena se mi toccano il ballo ed i ballerini”. (Continua a leggere dopo la foto)









Sulla vicenda è intervenuto anche l’attore Fabio Canino che ha voluto prendere le difese del giornalista e opinionista: “Lui prende in giro un certo tipo di programmi. Quando risponde non lo fa per offenderci ma per giocare”. In una precedente occasione era stato l’attore Paolo Conticini a polemizzare con la trasmissione sostenendo che la votazione socia fosse stata falsata perché annunciata prima dell’esibizione. All’attore aveva risposto Selvaggia Lucarelli: “Stai facendo lo stesso discorso di Trump speriamo che non rischi di fare la stessa fine”.

“Dovevo farlo”. Elisa Isoardi vuota il sacco: la confessione privata dopo ‘Ballando con le stelle’