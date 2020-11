“Oddio, si sente male!”. Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini si accascia a terra. Immediato l’intervento del medico e di Milly Carlucci

Tanta paura a Ballando con le Stelle 2020 per Alessandra Mussolini. Durante l’ultima esibizione con Maykel Fonts, l’ex deputata ha avuto un capogiro e si è sentita male. Dopo una presa piuttosto complicata Alessandra si è accasciata al pavimento, lasciando tutti senza parole. In suo aiuto è accorsa subito la padrona di casa Milly Carlucci, che ha chiesto un po’ di acqua e zucchero per la sua concorrente. Alessandra Mussolini si è poi seduta su una sedia messa a disposizione dalla produzione mentre Maykel Fonts ha spiegato cosa è successo.

C’è da dire che prima della diretta la 57enne non ha mangiato nulla per via della complessità della nuova coreografia. Una coreografia piena di prese che ha spinto la Mussolini a non cenare per evitare di rischiare di vomitare poi in pista. Alessandra Mussolini è stata piuttosto testarda e non ha seguito i consigli del suo ballerino Maykel Fonts, che più volte le ha suggerito di sgranocchiare qualcosa prima dell’inizio della puntata di Ballando con le Stelle. La terzultima prima del gran finale previsto per la fine di novembre. (Continua a leggere dopo la foto)















Evidentemente doveva mangiare qualcosa: la Mussolini non è riuscita a riprendersi da una presa complicata, quella con lo stomaco schiacciato sulla testa dell’insegnante di danza Maykel Fonts. In diretta Milly Carlucci ha prontamente tranquillizzato la famiglia di Alessandra Mussolini, che non si perde una puntata del varietà di Rai Uno. (Continua a leggere dopo la foto)























La padrona di casa a questo punto ha subito dato la linea al TG 1 mentre Alessandra Mussolini ha cercato di riprendersi. Nonostante l’imprevisto la performance della nipote del Duce Benito Mussolini è piaciuta parecchio ai giurati, che hanno posizionato Alessandra al terzo posto della classifica. (Continua a leggere dopo la foto)

Un calo di pressione @Ale_Mussolini_ era a digiuno per poter fare la presa con lo stomaco schiacciato sulla testa di @MaykelFonts76 @Ballando_Rai #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/1Ke516FTwn — Milly Carlucci (@milly_carlucci) November 7, 2020



Purtroppo questa non è la prima volta che Alessandra Mussolini ha un problema di salute a Ballando con le Stelle. Qualche settimana fa è dovuta correre al pronto soccorso dopo aver ricevuto un colpo al naso da Maykel Fonts. Nulla di rotto ma tanto spavento per la Mussolini, indubbiamente una delle protagoniste di questa edizione dello show. Insomma, non è proprio fortunatissima questa edizione.

Ti potrebbe anche interessare: Coronavirus Italia, 7 novembre 2020: nuova impennata dei contagi. Morti ancora sopra 400