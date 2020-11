Non smette di sollevare polveroni il ‘Grande Fratello Web’. Dopo la botta e risposta durante la puntata del 6 novembre tra Dayane Mello e la new entry Stefano Bettarini, quest’ultimo ha anche dato vita ad un’uscita infelice nei confronti di Tommaso Zorzi. Gli ha detto: “Ero quello che volevi?”, provocandolo non poco. In rete sono apparsi moltissimi commenti contro l’ex calciatore, che non è partito dunque con il piede giusto nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma non è tutto.

Sta facendo discutere in queste ore un'affermazione di Paolo Brosio. Il giornalista ha già subito un provvedimento disciplinare per aver rivelato alcune notizie riguardanti ciò che sta succedendo all'esterno del programma, infatti si è beccato la nomination d'ufficio. Stessa misura anche nei confronti di Andrea Zelletta per le stesse motivazioni. Brosio ha invece fatto alcune affermazioni, mentre era intento a parlare con Elisabetta Gregoraci, che stanno già scatenando numerose polemiche.















Tra l'altro, Brosio era finito al centro delle proteste della rete anche per le sue preghiere e i suoi rosari ad alta voce fatti con l'ex moglie di Flavio Briatore e la contessa Patrizia De Blanck. Stavolta ha invece ascoltato alcuni rumori particolari, dei quali non capiva la provenienza. Allora, con il sorriso sulle labbra, si è rivolto verso la Gregoraci facendo un parallelo assurdo. Dichiarazioni che hanno provocato una vera e propria bufera. E chissà se non saranno chiesti ulteriori provvedimenti.















Questa la frase incriminata: "Pensavo fosse gas, tipo quella della verità, che cominci a raccontare tutto…come facevano i tedeschi ad Auschwitz". Da parte di Elisabetta non c'è stata reazione, mentre il suo sorriso ha innervosito tantissimi utenti. E c'è un video che testimonia l'intero momento. In rete è esplosa la rabbia: "Ma buttatelo fuori subito", "Questo predica bene e razzola molto male", "Squalificatelo subito", "Ma una squalifica no?", "E meno male che è religioso".









A ‘Pomeriggio 5’, Soleil Sorge ha criticato il gieffino nelle scorse ore: “All’Isola lo vedevo come un uomo di estrema fede, che ogni giorno faceva la messa per tutti i naufraghi. Ma non hai idea di cosa faceva sull’Isola. L’episodio più bello ci fu quando eravamo a riva del mare, lui stava prendendo dell’acqua, stava iniziando a dire il Padre Nostro, poi si ferma appena la telecamera si allontana. Quando la telecamera torna, lui riprende il Padre Nostro”.

