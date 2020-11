Andrea Zelletta in lacrime. Il crollo dopo il provvedimento del GF Vip, davanti a tutti. Cosa ha confessato dopo la puntata

Andrea Zelletta, il provvedimento al GF Vip era inevitabile. Ha violato il regolamento e la redazione del programma non poteva evitare le conseguenze. Al contempo prende spazio la notizia dell’ingresso dei nuovi concorrenti pronti a varcare la porta rossa più famosa di Italia, ovvero Stefano Bettarini e Selvaggia Roma. Ma non manca anche una terza novità.

Subirà uno slittamento fino al mese di febbraio, per il Grande Fratello Vip le novità sono ormai di casa. Dopo il provvedimento Andrea Zelletta però non poteva che scusarsi e dopo la puntata arrivano anche le sue lacrime. Infatti il gieffino è scoppiato a piangere, una reazione che potrebbe sottolineare la sua demotivazione a continuare. (Continua a leggere dopo la foto).















Un crollo emotivo per l’ex volto di Uomini e Donne, che non si è trattenuto lanciandosi in una confessione dal contenuto molto triste in cui ha rivelato le sue reali intenzioni: “Questo mondo non mi appartiene”, ha dichiarato Andrea Zelletta. Nel frattempo, Andrea Zelletta è finito al televoto insieme a Paolo Brosio, Massimiliano Morra, Francesco Oppini, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. (Continua a leggere dopo la foto).























Sinceramente dispiaciuto per aver violato il regolamento, con i compagni della casa intorno fino a formare un cerchio. Le parole di Zalletta continuano a sottolineare il suo rammarico: “Ho peccato di leggerezza”. Non rimane che attendere la puntata di lunedì 9 novembre e capire cosa accadrà davvero. (Continua a leggere dopo le foto).

Punito e mandato direttamente in nomination per aver rivelato delle informazioni acquisite all’esterno della casa, Zelletta non ha però smesso di sottolineare il suo dispiacere. Per chi non lo sapesse, la settimana scorsa l’ex tronista è uscito dalla porta rossa per motivi personali e, dopo essere rientrato, ha rivelato ai suoi inquilini due news: l’ingresso dei nuovi concorrenti Stefano Bettarini e Selvaggia Roma e il prolungamento del reality fino a febbraio 2021.

Alfonso Signorini, che botta! Niente da fare: la brutta notizia poco fa. E chi se l’aspettava