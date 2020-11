Alfonso Signorini, che botta! Niente da fare: la brutta notizia poco fa. E chi se l’aspettava

La sfida degli ascolti Auditel come sempre concede molte sorprese. In primo piano Tale e Quale Show, il programma popolare che va in onda su Rai1 ha subito un cambiamento alla conduzione dopo la conferma della positività al virus di Carlo Conti. Nonostante questo, il padrone di casa è stato sostituito egregiamente da Giorgio Panariello, affiancato da Vincenzo Salemme, Loretta Goggi ed Enrico Brignano. Vediamo come ha apprezzato il pubblico.

Una nuova modalità di conduzione per il programma che ha comunque previsto il collegamento video con Carlo Conti, intervenuto telefonicamente dall'ospedale. Si passa al timone ai giudici Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e Loretta Goggi per un pubblico italiano pronto ad accogliere di buon grado il cambiamento. Con una sorpresa in più.















Una new entry, quella di Enrico Brignano come quarto giudice e Gabriele Cirilli che ha così affermato: "Voglio ringraziare tutti voi. Sono qui in ospedale e vi sto guardando. State andando fortissimo, sarà una grande puntata. Ci tenevo a esserci anche per dare il mio ricordo a Gigi Proietti e poi perché è la settimana contro il cancro, una settimana importante".















Sopra i 3 milioni di ascolti, Tale e Quale Show riesce comunque ad assicurarsi il primo posto in classifica, nonostante il cambiamento di rotta. Cifra che arriva alle stelle dunque con 3.969.000 spettatori pari al 17.6% di share. Non male, però, neanche il Grande Fratello Vip con i suoi 3.379.000 spettatori pari al 18.7% di share. Anche Alfonso Signorini, dunque, porta a casa un altro successo.









E per proseguire con e preferenze degli italiani, su Rai2 NCIS ha chiuso con 1.608.000 spettatori pari al 5.7% di share e The Rookie con 1.268.000 e il 5.1%. Su Italia 1 il film “Freedom – Oltre il Confine” ha totalizzato 1.181.000 spettatori (5.6%), su Rai3 la trasmissione “Titolo V” ha tenuto davanti al piccolo schermo 496.000 spettatori con uno share del 2.2%, su Rete4 Quarto Grado raccoglie 1.107.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.133.000 spettatori con uno share del 5.7%, su TV8 4 Ristoranti totalizza 436.000 spettatori con l’1.6% di share, mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha chiuso con 1.644.000 di spettatori (6.2%).

