Elisabetta Gregoraci, spiccano orecchini e sandali al GF Vip. Anche per il prezzo…

E si è tornati a parlare di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli nella nuova diretta del GF Vip. Questa volta, però, c’è una novità: nei giorni scorsi il modello ha deciso di allontanarsi. I due hanno avuto forti scontri nella Casa e in puntata Alfonso Signorini ha approfittato per fare chiarezza.

In breve la loro "amicizia speciale" era stata messa a dura prova dopo la puntata scorsa quando la showgirl era stata accusata da Guenda Goria e Antonella Elia di non essere volutamente chiara con lui. In particolare, Elisabetta avrebbe voluto che Pierpaolo la difendesse e ne è nato un dissidio che è stato parzialmente chiarito venerdì sera, in diretta. "Questi giorni mi sono allontanato ma non stavo bene", ha ammesso Pretelli incalzato dal conduttore.















"Ho provato a convincermi che avrei soffocato il sentimento che provo. Innamorato? No, è una parola forte. Sono infatuato, coinvolto, provo una forte attrazione. Mi piace molto". Elisabetta Gregoraci però non è sembrata intenzionata a voler cedere alle attenzioni di Pierpaolo: "Ho rialzato i paletti", ha spiegato. Vedremo. Di certo c'è che in questa nuova puntata Eli ha cambiato decisamente stile.















Dopo i mini abiti sexy con frange e paillettes, per la 16esima puntata del reality ha optato per uno stile più sobrio e romantico, senza però rinunciare ad accessori originali e, nemmeno a dirlo, di lusso, Nel dettaglio ha indossato un vestito chemisier aderente in pizzo color panna con orli non rifiniti, bottoncini sul décolleté, colletto a camicia, maniche a tre quarti e gonna longuette.











Un abito molto bello, elegante, quasi “monacale”. Ma come detto a questo modello romantico e semplice Elisabetta ha abbinato degli accessori. Come gli originali orecchini con medaglioni dorati pendenti e grossi peperoncini laccati di rosso. Sono di Dolce&Gabbana e costano intorno ai 260 euro ma sono anche vintage visto che appartengono alla collezione Primavera/Estate 2012. Pezzo forte le scarpe: un paio di sandali in pelle nude dal tacco a spillo di Jimmy Choo che costano la bellezza di 650 euro.

