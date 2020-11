La Casa del Grande Fratello è in gran subbuglio per l’ingresso di Stefano Bettarini. Infatti nel 2017 Dayane Mello aveva partecipato all’Isola dei Famosi dove aveva conosciuto Stefano, all’epoca inviato speciale del programma, e fra loro era scoppiata la scintilla, che però si è spenta poco dopo.

Negli ultimi giorni la modella brasiliana si è più volte lasciata andare a pungenti commenti su Bettarini e ieri sera per loro è arrivata la tanto attesa resa dei conti. Alfonso allora, richiamando il collegamento con la Casa, domanda: “Dayane ma quando sei felice di questo ingresso?” invitando la modella nel Confessionale. Il padrone di Casa indaga immediatamente sui dissapori passati legati alla relazione, ormai conclusa, fra i due, con un velo di imbarazzo, spiega di non aver avuto una storia d’amore così duratura con Stefano da poterla reputare importante. (Continua a leggere dopo la foto)















“Lui mi ha usata per fare una copertina, nulla di più”. “Tutti mi chiedono ‘Bettarini, Bettarini, Bettarini’, è il momento di chiarire: una sco…ta e basta. Una. Te lo dico, non ho niente da nascondere”, ha detto la modella senza peli sulla lingua. “Ma come una scop***a e basta? Io dovrei cadere per terra, ma non lo farò…Ci hai spiazzato…”, ha sgranato gli occhi. Alfonso concede il diritto di replica a Stefano nel salotto che, particolarmente innervosito dalle parole della modella, risponde amareggiato. (Continua a leggere dopo la foto)















“Mi dispiace sentirla parlare così, io all’epoca non la conoscevo neanche quindi non avevo bisogno di lei per fare una copertina” sottolineando come l’interesse sia nato principalmente dalla parte di Dayane. La tensione fra i due concorrenti è palpabile e Alfonso decide di farli ricongiungere nel salotto. “Ti ho sentita parlare di me in modo poco rispettoso, non lo accetto” esclama Stefano mentre Dayane risponde: “Si vede che ricordiamo in modo differente, chi ha chiamato i fotografi?”. (Continua a leggere dopo la foto)









Alfonso cerca di placare gli animi: “Ragazzi capisco che fra di voi ci sia della vecchia ruggine, spero che questa occasione però vi aiuti a chiarire” e rivolgendosi alla modella aggiunge: “Dayane ti posso assicurare che in ogni produzione c’è un fotografo fisso, che fanno il loro lavoro, in questo ti assicuro che Stefano non è coinvolto”.

