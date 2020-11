La nuova puntata del Grande Fratello Vip è cominciata con una bella strigliata di Alfonso Signorini a due concorrenti. Finalmente la notizia ufficiale di qualche giorno fa, quella per cui il televoto è stato annullato per un provvedimento disciplinare, è stata spiegata, anche se i fan più attenti del reality avevano sospetti che sono poi stati confermati.

Il conduttore ha aperto la puntata, venerdì 6 novembre 2020, chiamando Andrea Zelletta in confessionale. Paolo Brosio, lunedì scorso, è finito automaticamente al televoto poiché aveva rivelato ai suoi compagni d’avventura delle notizie provenienti da fuori. Per esempio ha svelato loro la scelta presa dalla trasmissione di prolungare questa edizione. Avendo violato il regolamento, Brosio ha dovuto accettare la scelta degli autori, facendo però presente che anche un altro concorrente potrebbe aver fatto il suo stesso errore. (Continua dopo la foto)















Paolo Brosio si riferiva proprio a Zelletta, che ha lasciato la Casa per 48 ore, per motivi personali. E quando è rientrato, come mostrano i filmati che Signorini ha mandato in onda, Zelletta ha rivelato ai coinquilini alcune news sul calcio e non solo. Ha fatto anche il nome di Selvaggia (Roma, ndr), la nuova concorrente che sarebbe entrata al gioco e in diretta non ha certo potuto negare l’evidenza. (Continua dopo la foto)















“Ovviamente ero isolato, senza telefono, senza internet – ha spiegato rivelando finalmente cosa è successo in quelle 48 ore fuori dalla Casa – Avevo una finestrella. Sono stato molto curioso di quello che si poteva dire in giro. […] Stando lì, le persone passeggiavano, chiacchieravano. Ho origliato alcune cose”. Andrea si dice poi consapevole di aver fatto un errore raccontando ai suoi compagni le news, ma non era in cattiva fede: “Chiedo scusa a te e a tutta la redazione perché è stata una leggerezza”. (Continua dopo le foto)











Signorini ha poi dato vita a un confronto ad Andrea e Paolo. I due si erano già chiariti in questi giorni, dopo che Brosio era rimasto male per il silenzio di Zelletta. Quest’ultimo avrebbe potuto, durante la scorsa puntata, svelare il suo errore quando il giornalista è finito automaticamente al televoto ma non è successo. Alla luce di questi nuovi fatti, dunque, è scattato il provvedimento anche per Zelletta, che come Brosio ha violato il regolamento. Il conduttore jha quindi aperto un nuovo televoto con i concorrenti già in nomination più Andrea.

