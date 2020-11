Ultimo appuntamento della settimana con ‘Pomeriggio 5’ di Barbara D’Urso. Come succede ogni venerdì, la padrona di casa è solita comunicare ai telespettatori tutti i nomi degli ospiti che saranno protagonisti a ‘Live – Non è la D’Urso’. L’8 novembre ci sarà un confronto molto interessante tra Alba Parietti, Franco Oppini e la coniuge di quest’ultimo. Ed è nell’annunciare questa notizia che Carmelita ha commesso una gaffe davvero quasi imperdonabile e inaspettata.

Lei ha affermato: “Confronto tra Parietti, l’ex Franco Oppini e la nuova moglie”. Peccato però che la nuova moglie fosse presente in studio proprio in puntata e si tratta di Ada Alberti. La donna si è infatti immediatamente rivolta verso la conduttrice televisiva Mediaset, esclamando: “La nuova moglie di Oppini che poi sarei io. Sono io la moglie di Oppini da 20 anni”. Gelo in studio, ma Barbara D’Urso si era ovviamente limitata soltanto a leggere l’annuncio che avrebbe dovuto fare. (Continua dopo la foto)















A proposito degli ospiti domenicali, ecco chi vedremo: ci sarà la presenza della ballerina e showgirl Heather Parisi, che omaggerà la memoria di Gigi Proietti, l’amatissimo attore che è deceduto il 2 novembre scorso. Infatti, il compianto Gigi e Heather hanno lavorato insieme per due anni, nel 1983 e nel 1984, presentando due edizioni di ‘Fantastico’. In studio anche Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta, recentemente eliminata dal reality show ‘Grande Fratello Vip’. (Continua dopo la foto)















Guenda avrà l’occasione di avere nuovamente di fronte il papà Amedeo Goria, con il quale ha già parlato nella casa più spiata d’Italia, e l’ex partner Christian. Ospite anche la presunta nuova fidanzata del gieffino Paolo Brosio, ovvero la ragazza di appena 22 anni Maria Laura De Vitis. Grande attenzione e curiosità anche sulla presenza di Ivana Trump, ovvero l’ex moglie di Donald, che parteciperà alla trasmissione di Barbara D’Urso in compagnia di Rossano Rubicondi. Non resta che attendere. (Continua dopo la foto)









In un’altra puntata di ‘Pomeriggio 5’ si è parlato del caso choc del prete di Macerata che durante un’omelia ha detto che l’aborto è peggio della pedofilia. Parole, quelle di don Andrea Leonesi, vicario del vescovo di Macerata durante la messa dello scorso 27 ottobre, che hanno fatto il giro del web. “Guardate, fratelli possiamo dire tutto ma l’aborto è il più grave degli scempi, più della pedofilia?”.

“Scusate il ritardo, ecco dove stavo”. Mara Venier show, gaffe epocale in diretta