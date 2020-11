Nell’appuntamento del 6 novembre con ‘La Vita in Diretta’ si è parlato ovviamente della situazione attuale, riguardante l’emergenza coronavirus. Tra gli ospiti c’è stata la conduttrice di ‘Domenica In’, Mara Venier, che ha dunque parlato con Alberto Matano. In collegamento dalla sua abitazione situata nella capitale Roma, la presentatrice Rai si è resa protagonista di una gaffe clamorosa. Infatti, si era praticamente dimenticata di dover prendere parte alla trasmissione in onda su Rai 1.

E Mara è stata decisamente molto onesta, visto che lo ha detto chiaramente a Matano, senza alcun pelo sulla lingua: “Ero al supermercato, mi ero dimenticata il collegamento con voi. Ho fatto un figurone”. Poi una delle conduttrici più amata della televisione pubblica italiana si è augurata che le prossime vacanze natalizie saranno caratterizzate da momenti di maggiore serenità. Spera che possa poter vivere tranquillamente il periodo festivo, assieme agli affetti molto cari. (Continua dopo la foto)















La Venier ha affermato: “Arrivare ad un Natale senza abbracci mi riempie di tristezza. Un Natale lontano dai nostri affetti sarebbe molto triste”. Poi lei ha ammesso che le chiamate che si fanno tra di loro “sono piene di preoccupazione e penso che anche tutti gli italiani siano preoccupati”. E sulla possibilità di non potersi spostare: “Non possiamo neanche essere così rigidi davanti ad alcune situazioni familiari. Io personalmente sarei già dai miei genitori”, ha aggiunto la donna. (Continua dopo la foto)















In una recente intervista su La Stampa. Alberto Matano, dopo le voci di corridoio messe in circolazione da Lele Mora, esce allo scoperto e spiega finalmente a tutti alcuni dettagli sulla sua vita privata, o meglio sentimentale. “Non sono single. È fondamentale ritagliarsi degli spazi propri. Famiglia, punti di riferimento, affetti importanti. Trovo spazio per i nipoti che crescono, per i genitori a Catanzaro, per la mia vita affettiva. Se non stacchi, muori”. Il suo cuore pare dunque impegnato. (Continua dopo la foto)









Alberto però è rimasto ancora sul ‘vago’, decidendo di fare restare ancora un mistero il nome della fortunata. Ebbene si, il sex symbol pare abbia intrapreso una relazione già da qualche tempo. Ma al contempo ha scoperto piacevolmente di essere uno degli uomini più desiderati del mondo dello spettacolo: “È una scoperta recente, anche se fin da ragazzo non ho sofferto problemi sentimentali dati dall’aspetto fisico”.

