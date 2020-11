“A rischio!”. Brutte notizie per Il Paradiso delle Signore, si è saputo poco fa

Brutte notizie per ‘Il Paradiso delle Signore’. Con un post pubblicato sul social network Instagram, Briga e la sua fidanzata Arianna Montefiori hanno comunicato a tutti di aver contratto il coronavirus. Infatti, non erano attivi da diversi giorni e in tanti si erano preoccupati, temendo fosse successo qualcosa. Ed effettivamente avevano saputo di essersi infettati dalla malattia del momento. Hanno deciso di pubblicare uno scatto insieme, mentre sono affacciati al balcone.

Hanno chiesto scusa per non aver fornito alcuna informazione in questi giorni, ma ne hanno approfittato adesso per dare conto della loro situazione a tutti gli ammiratori. A quanto detto, fortunatamente entrambi sono in buone condizioni di salute, anche se nei giorni scorsi hanno dovuto fare i conti con la febbre. Si trovano attualmente in isolamento domiciliare e proseguono una terapia da casa. E l’artista ha voluto sdrammatizzare la situazione, scherzando sulla sua dolce metà. (Continua dopo la foto)















Queste le parole utilizzate da Briga sul suo profilo Instagram: “Scusate l’assenza di questi giorni, ma io ed Ari siamo risultati positivi al Covid. Abbiamo avuto un po’ di febbre in questi due giorni, ma ora stiamo già meglio, siamo a casa e stiamo seguendo una terapia. Comunque ad Ari sembra di vivere un sogno, tutti questi giorni chiusa in casa con me. Ovviamente io la capisco. Quante ne stiamo passando insieme, amore mio??”. Ma adesso c’è preoccupazione per ‘Il Paradiso delle Signore’. (Continua dopo la foto)















Arianna ha postato quasi lo stesso messaggio, cambiando solo questa parte: “Tanto ne passiamo poco di tempo insieme, vero amore mio? Torneremo presto forti e super sani”. Tutti si chiedono adesso quale sarà il futuro della serie televisiva. Infatti, lei è una delle protagoniste della fiction di Rai, che va in onda il pomeriggio. C’è chi si domanda quale possa essere la soluzione da trovare per il personaggio di Arianna. Si aspettano comunicazioni ufficiali per saperne di più. (Continua dopo la foto)









Il set della fiction è stato uno dei primi a riaprire dopo il lockdown dovuto dall’emergenza sanitaria e c’è stato subito un grande interesse da parte del pubblico sugli sviluppi del magazzino di Vittorio Conti (interpretato da Alessandro Tersigni). Il 30 giugno il cast della celebre soap italiana è tornata sul set per registrare le nuove puntate che mancavano alla fine della stagione e nelle nuove puntate ci sarà una grande new entry.

