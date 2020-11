Nuovo appuntamento con ‘Uomini e Donne’ contraddistinto da parole forti da parte di una delle protagoniste. Il dating show ha spesso e volentieri toni che vanno sopra le righe, con Maria De Filippi costretta a volte a intervenire per far tornare tutto alla normalità. In linea generale sono Gemma Galgani e Tina Cipollari ad attaccarsi con termini anche abbastanza offensivi, ma stavolta a far rumore è stata la tronista Sophie Codegoni, che si è scagliata contro i corteggiatori.

La ragazza sarebbe pronta a conoscere in maniera più approfondita il nuovo arrivato Antonio, che è stato in grado di scavalcare Nino, Marco e Alberto. L’esterna con il giovane originario della capitale Roma è andato più che bene, infatti lui ha deciso di farle trascorrere una bellissima giornata portandola a pescare. E la Codegoni è apparsa molto felice, come confermato anche a Maria De Filippi: “Lui ha tante caratteristiche che io cerco in una persona, è bello sveglio, non mi asseconda”. (Continua dopo la foto)















A quel punto Antonio si è poi riferito in modo negativo nei confronti dei suoi rivali, additandoli come “dormienti”. E queste affermazioni sono state ribadite anche da Sophie, la quale è andata anche oltre: “Siete dei codardi, pecoroni, vi studiate la frasetta da fighi, evitate ste uscite di andare in camerino e fare la scena, se avete qualcosa da dirmi me la dite qua”. Nino ha avuto qualche momento di incertezza, una scelta che ha fatto infastidire del tutto la donna, che è stata durissima. (Continua dopo la foto)















Questo quanto detto dalla tronista: “Facciamo che non ti vedo più nemmeno domani. Ciao Nino”. E lo ha quindi fatto andare via. Per quanto concerne Marco, gli è stata data una seconda chance, ma per ballare Sophie Codegoni ha preferito scegliere Antonio: “In esterna mi ha detto se durante la settimana mi penserai almeno un pochino, scegli una canzone e poi la balliamo in puntata”. E lei ha mantenuto la promessa, danzando sulle note del meraviglioso brano ‘Credo’ di Giorgia. (Continua dopo la foto)









In una delle ultime puntate di ‘UeD’ mentre Nino continuava a parlare il programma ha deciso anche di ‘prenderlo in giro’ con un fast forward molto e freccette verso destra, simbolo del tasto sul telecomando per mandare aventi. Ovviamente la scena non è passata inosservata agli appassionati del trash e di Uomini e Donne La pagina Instagram Trash Italiano ha infatti riproposto la scena scherzandoci su.

“È ufficiale!”. Amici 20, l’annuncio di Maria De Filippi: la notizia che tutti aspettavano