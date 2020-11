C’è grande attesa per la nuova edizione, la numero 20, del talent show ‘Amici’. Le voci circolavano da giorni e in tanti si chiedevano quando si sarebbe conosciuta la data di inizio del programma condotto da Maria De Filippi. Nonostante le problematiche legate all’emergenza sanitaria, i canali ufficiali della trasmissione in onda su Canale 5 hanno comunicato che comincerà decisamente molto presto. Gli utenti sono esplosi di gioia quando hanno letto il giorno stabilito.

Stando dunque a quanto riferito dalla produzione, ‘Amici’ prenderà il via sabato 14 novembre alle ore 14.10. In quella giornata avremo la formazione delle classi, scelta propedeutica per l’avvio vero e proprio della nuova avventura. Sapremo quindi i nomi di coloro che si battaglieranno per cercare di vincere il programma. Ma ecco che sono state annunciate anche interessanti novità. Per questa edizione ci saranno dei cambiamenti molto importanti, che i telespettatori hanno appreso in queste ore. (Continua dopo la foto)















Per quanto riguarda la striscia quotidiana, ovvero il daytime che tutti sono stati abituati a vedere su Real Time, cambierà canale. Infatti, la si potrà seguire su Italia 1 a partire dalle ore 19. Andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. In molti si stanno comunque chiedendo in che modo abbia preparato quest’anno la trasmissione la regina di Mediaset. Non è facile rispettare tutti i protocolli anti-Covid, ma essendo stata stabilita la data ufficiale tutto è andato nel verso giusto. (Continua dopo la foto)















Indubbiamente gli studenti della scuola di ‘Amici’ dovranno sottostare a delle regole molto stringenti e presumibilmente non potranno avere contatti con altre persone al di fuori della trasmissione. In questo modo si potrebbero ridurre al minimo le possibilità di contagio da Covid-19. In questo senso non sono ancora state fornite molte informazioni, bisognerà attendere il 14 novembre, quando la De Filippi sicuramente farà il punto della situazione e fornirà tutti i dettagli in merito. (Continua dopo la foto)









Gli affezionati seguaci della trasmissione Mediaset hanno lasciato moltissimi commenti su Instagram. Eccone alcuni: “Tutto molto bello”, “Finalmente, non aspettavamo altro!”, “Non vedevamo l’ora”, “Sì, siamo pronti!”, “Oh, finalmente”. L’entusiasmo è già alle stelle e crescerà molto probabilmente con il passare dei giorni. Il countdown è già partito ufficialmente. E Maria può sorridere.

