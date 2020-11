“Dovevo farlo”. Elisa Isoardi vuota il sacco: la confessione privata dopo ‘Ballando con le stelle’

Elisa Isoardi si è ritirata da Ballando con le stelle. L’infortunio alla caviglia non le dà tregua e lo ha annunciato insieme al ballerino Raimondo Todaro durante l’ultima puntata: “Ci ritiriamo in modo che Elisa Isoardi abbia la possibilità di riprendersi totalmente sperando di poter rientrare con il ripescaggio e cercare di giocarsi la finale nelle migliori condizioni perché se lo merita Elisa e me lo merito anch’io”.

Una scelta che ha colto di sorpresa un po’ tutti, compresa Milly Carlucci che probabilmente non si aspettava una decisione simile. Elisa avrebbe voluto esibirsi, ma di fronte al rischio di aggravare ulteriormente il suo infortunio alla caviglia ha deciso di ritirarsi di non ballare. Una decisione sofferta che “mi costerà anni di analisi”, ha detto con un sorriso la conduttrice. (Continua dopo la foto)















Oggi Elisa Isoardi è stata ospite di Serena Bortone durante la puntata di Oggi è un altro giorno. La conduttrice intervenuta in trasmissione e ha spiegato della scelta di abbandonare Ballando con le stelle: “Dovevo farlo per forza, dovevo ritirarmi. La mia caviglia non reggeva più. La mia rinuncia era doverosa: spero di ritornare a ballare nella nona puntata. Gli altri concorrenti hanno raggiunto livelli altissimi […] se potrò tornare a ballare, spero di poterlo fare bene”. (Continua dopo la foto)















In queste ore, però, oltre a rispettare le cure adeguate per rimettere in sesto la caviglia, pare che la coppia stia scaldando i motori. Infatti sono apparsi su Instagram pubblicando dei video inequivocabili: Elisa e Raimondo Todaro avrebbero ripreso ad allenarsi in maniera leggere per non perdere il tono muscolare e per rinsaldare la tecnica conquistata con fatica fino ad ora. (Continua dopo la foto)









Tutto dipenderà dalle condizioni della caviglia della Isoardi. Se l’arto riuscirà a recuperare la piena efficienza, sarà possibile per i due tornare a gareggiare. In tutti i casi la coppia ha deciso di non farsi trovare impreparata dal momento che il recupero potrebbe essere più vicino di quello che si pensa. In questo modo potrebbero tirare un sospiro di sollievo i fan di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro che non vedono l’ora di ammirarli nuovamente sulla pista di Ballando con le Stelle.

La dolce Elena Martini di ”Un medico in famiglia” è cresciuta: come è diventata