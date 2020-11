Domiziana Giovinazzo è diventata famosa per aver vestito i panni di Elena Martini nella serie “Un medico in famiglia”, una delle più seguite della Rai. Classe 2000 la Giovinazzo ha recitato nelle ultime quattro stagioni: la prima volta sul set aveva appena dieci anni. Successivamente ha avuto una breve apparizione ne L’onore e il rispetto, con protagonista Gabriel Garko.

Domiziana Giovinazzo inizia da piccola prendendo parte ad alcune pubblicità e film insieme alla sorella Aurora. La mamma, poi, la iscrive ad un'agenzia per bambini. Partecipa, per caso, al provino per interpretare Elena in Un medico in famiglia. Sul suo account Instagram Domiziana Giovinazzo ha annunciato l'arrivo del suo primo bambino. Un bebè fortemente cercato con il compagno, che è quattro anni più grande e non fa parte del mondo dello spettacolo. L'attrice è in attesa di un maschietto e il parto è previsto per marzo 2021.















"Sto mettendo da parte i soldi che guadagno – aveva raccontato a Di Più qualche anno fa -, che sono vincolati in un conto cui potrò accedere quando sarò maggiorenne, per iscrivermi a una scuola di recitazione. Prima, però, voglio diplomarmi. Se dovesse andare male come attrice, mi piacerebbe dedicarmi alla pittura, altra mia passione ereditata dai miei genitori".















Oltre alla passione per la recitazione, Domiziana ha tanti hobby tra cui il biliardo, è tifosa della Roma e ha un'attrazione particolare per le moto. L'attrice è nata a Roma, dove vive insieme alla sua famiglia; i genitori sono restauratori di mobili e dipinti antichi, mentre sua sorella minore, Aurora, è un'attrice proprio come lei.









Dal 2014 al 2018 Domiziana Giovinazzo è stata fidanzata con Riccardo Alemanni, attore di tre anni più grande. Galeotto fu il set di Un medico in famiglia. I due, infatti, sono legati da una speciale amicizia nella fiction che, nella vita reale, è diventato amore.

