“Non esagerare”. Giancarlo Magalli zittito in diretta, colpa di una frase infelice che tutti hanno sentito

Tensione nello studio di I Fatti Vostri. Come ogni giorno, il programma va in onda su Rai2. Questa volta, però, tra il padrone di casa Giancarlo Magalli e Mary Segneri scappano parole molto forti. Tutto accade in diretta dopo la ricetta del giorno. La Segneri avrebbe dovuto esibirsi in una coreografia di Samantha Togni, ma qualcosa va storto.

Mary Segneri in difficoltà, per quel ballo che l'avrebbe vista protagonista indiscussa dell'esibizione. Ma è bastato poco per fare perdere il controllo della situazione. Tutto è partito quando Magalli ha tentato di dare qualche consiglio, scatenando una valanga di espressioni un po' troppo esagerate per un pubblico che segue come ogni mattina il programma.















"Buttati per terra, fai finta che stai male", ha consigliato Giancarlo Magalli. Di seguito la Segneri ha improvvisato scherzosamente un dolore alla caviglia. L'ilarità del momento però ha portato a perdere il controllo della situazione, perchè poco dopo il padrone di casa ha pensato di incalzare con ironia, compiendo uno scivolone davanti a tutti: "Ti do una coltellata, non lo so".















In pochi secondi la situazione in studio è cambiata perchè l'espressione usata da Magalli pare abbia fatto scendere un velo di imbarazzo. Infatti ne è uscita decisamente spiazzata Mary Segneri, che ha prontamente risposto: "Va beh, non esageriamo". Ovviamente per fare tornare un po' di equilibrio, Magalli non poteva che perseverare con toni ulteriormente ironici allo scopo di stemperare ogni tensione.









“Mary è la cartina al tornasole, che dimostrerà se è facile imparare oppure no”. Il conduttore ha pensato bene di spostare l’argomento nuovamente dal punto in cui tutto ha avuto inizio, ovvero insistendo sulle qualità da ballerina della Segneri. Uno scivolone senza dubbio figlio di ingenuità ma che avrebbe lasciato senza parole chiunque. L’ironia salva sempre le situazioni, ma può anche essere fraintesa facilmente. Meglio saperla dosare.

