Dopo la grande delusione ora arriva la consolazione. Per Gemma Galgani di Uomini e Donne gli ultimi giorni sono stati come andare sulle montagne russe. Prima la storia con Biagio, il cavaliere napoletano per il quale la dama torinese aveva promesso di voler lottare. Poi, però, l’atteggiamento di Biagio nei confronti di Sabina e Maria, ha fatto cambiare idea a Gemma che ha ‘mollato la presa’.

Ma Gemma non ha perso tempo e, con l'arrivo di un nuovo cavaliere ha subito piazzato il colpo. Da quindici giorni ormai la Galgani si sente al telefono con Mario e i due sono anche usciti insieme una sera. L'incontro è andato bene, entrambi lo hanno considerato piacevole e divertente, anche se non hanno deciso di rivedersi. Appuntamento, a quanto pare, solo rinviato visto che, invitati da Maria De Filippi, Gemma e Mario hanno ammesso che quella stessa sera erano liberi e che sarebbero potuti uscire nuovamente.















Gemma ha descritto il 57enne Mario come un uomo elegante, distinto, un signore d'altri tempi insomma, dotato di attenzioni per la propria dama e dai modi gentili. Tutto quello che Gemma cercava in un uomo. Naturalmente non poteva mancare il commento di Tina Cipollari, sempre attenta a non farsi sfuggire l'occasione per stuzzicare sia lui che Gemma. L'opinionista di UeD aveva provocato Mario fin dalla sua presentazione per la sua calvizie.















Nella puntata di ieri, poi, Tina ha cercato in ogni modo di trovare altro materiale per poter colpire la nuova coppia. Il suo obiettivo è chiaro: Tina vuole sapere se i due provano attrazione fisica l'uno per l'altra. A nulla sono valse le parole di Maria che ha provato a sminuire le domande di Tina: "gli ormoni a 57 anni non sono certo quelli di 20". La Cipollari non demorde e vuole farsi dire se, oltre alla gentilezza e al piacere dell'incontro, c'è qualcosa di più piccante tra i due.









D’altra parte, si sa, quello è il suo ruolo. Aggiungere un po’ di pepe anche e soprattutto quando le cose in una coppia vanno bene. Gemma da par suo non sembra molto preoccupata dalle insinuazioni e dalle domande di Tina. La dama torinese ha tutta la voglia di dimenticare la delusione provata con Biagio e tuffarsi un questa nuova relazione con lo slancio di una ventenne. D’altronde è così: in amore tutto è possibile.

