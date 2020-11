Continua a collezionare un successo dopo l’altro la fiction Doc Nelle Tue Mani con Luca Argentero. Il pubblico apprezza le storie del dottor Andrea Fanti e le premia con una media di 7.667.000 spettatori pari al 28,3% di share. Battuta la concorrenza di Chi Vuol Essere Milionario su Canale 5 che chiude con 1.812.000 (8,9%). Su Rai2 FBI 848.000 (3%) 911 fa 701.000 (3,3%), mentre su Italia 1 Le Iene Show 1.785.000 (9,9%).

Per quanto riguarda gli altri programmi la partita di Europa League tra Milan e Lille su Tv8 fa 1.754.000 (6,5%), su Rete4 il programma Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio fa 1.181.000 (6,2%). Passando a La7 Piazzapulita registra 1.161.000 (5,1%), mentre su Rai3 Speciale Mezz'ora in più Il Mondo che verrà 759.000 (3,4%). Ieri sera è andato in onda su Sky Uno il secondo live di X Factor, condotto da Daniela Collu: 887.000 spettatori di media con il 3,8% di share, in crescita rispetto alla puntata precedente.















I dati auditel hanno fornito un quadro anche della fascia Access. Andando con ordine su Rai1 Soliti Ignoti 5.564.000 (19,7%), su Canale 5 Striscia la Notizia 3.968.000 (14%), La7 con Otto e Mezzo 2.040.000 (7,2%), Stasera Italia su Rete 4 1.384.000 (5%) nella prima parte e 1.227.000 (4,3%) nella seconda. E ancora: su Rai2 Tg2 Post 1.274.000 (4,5%), su Rai3 Che Succ3de? 1.159.000 (4,3%) e Un Posto al Sole 1.585.000 (5,6%).















Premiata, pertanto la scelta della Rai di far andare in onda solo una puntata di Doc in modo tale da far durare di più la messa in onda. Salvo imprevisti, "Doc – nelle tue mani" finirà infatti il 19 novembre, ma la produzione è già a lavoro per la registrazione della seconda stagione. Argentero non ha voluto rivelare nulla sul finale della fiction, ma ha ribadito che ci sarà "un grandissimo finale, succedono tantissime cose. Mi ha sconvolto leggere come gli autori sono riusciti a "condensare", oltre ai casi di puntata, le storie dei giovani medici e del mio personaggio".









Dopo la puntata di Doc, è andato in onda “AmaSanremo con Amadeus”, un contest canoro dove l’amato conduttore Rai, al timone di Sanremo anche per la prossima edizione, sarà alle prese con le selezioni dei giovani cantanti che prenderanno parte al Festival 2021 nella sezione delle Nuove proposte.

