“Che schifo, fate qualcosa!”. Imbarazzo al GF Vip, Tommaso Zorzi smaschera la contessa. E ‘chiede aiuto’ agli altri

Patrizia De Blanck, le voci sul suo conto non sono delle migliori. Pare che la contessa abbia qualche problema con l’igiene personale infatti da un po’ di giorni circolano voci sul fatto che non si lava. Non solo pettegolezzi, dopo la conferma data anche da Serena Grandi e Andrea Cardella a Live Non è la D’Urso. E di recente tra le pareti del GF Vip altre rivelazioni da Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi

Prende parola il noto influencer, che con dichiarazioni dirette conferma che sia quasi impossibile accedere alla stanza della contessa senza sentire odori spiacevoli: “Unto, formaggio, chiazze di Nutella, briciole, io mi sono avvicinato, c’è un brutto odore. Quella camera è zozza. Io non potrei dormire nemmeno due minuti là dentro”. Lo ha fatto parlando apertamente con la Ruta. (Continua a leggere dopo la foto).















E viene aggiunto: “Ragazzi è sporca, c’era del latte aperto, tazze di caffè, di tutto. Dirle di pulire? Ma cosa? Ditele voi qualcosa ‘Scusi Contessa dovremmo spostare la sua roba un attimo per pulire la stanza”. Anche Maria Teresa Ruta, dunque, conferma che la contessa sembra essere allergica alla pulizia: “C’è tanfo e non ci si può stare”. Per Maria Teresa Ruta sarebbe anche ora di pulirla. (Continua a leggere dopo la foto).















“C’è di tutto, roba da mangiare, avanzi, è qualcosa di assurdo. Ho preso la cannella bollita, perché non riuscivo a stare lì dentro”. La contessa De Blanck ha sempre dato modo di parlare di sè, e pare che sia davvero difficile uscire fuori dal vortice delle critiche, anche dopo lo schiaffo dato a Enoch. (Continua a leggere dopo le foto).









E giorni fa accuse molto forti in tal senso. “Ho visto che quest’anno al Grande Fratello Vip – commenta Ripa di Meana – hanno messo una grande lavatrice, evidentemente qualche autrice che conosce bene la Contessa sa che non si lava. Un giorno la butteranno dentro per farle fare una centrifuga”. Barbara D’Urso, curiosa, indaga: “Patrizia si lava poco – ribadisce Ripa di Meana – a Roma lo sanno tutti”.

