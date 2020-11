Come ogni venerdì mattina, oggi è avvenuto l’episodio conclusivo, prima dello stop del weekend, di Mattino Cinque. Nel primo giorno di ‘fermi tutti’ della regione Lombardia, ha voluto donare quaranta minuti di leggerezza al pubblico a casa. A renderlo noto la conduttrice Federica Panicucci nella seconda parte della trasmissione.

La puntata di oggi è stata particolarmente frizzantina e non solo per i gossip lanciati sui ‘vipponi’ concorrenti del GF Vip, ma anche per una sequela di gaffe a cura di Federica Panicucci. La presentatrice di Canale5 ha difatti sbagliato il nome di Giulio, il fratello di Pretelli, chiamandolo Pierpaolo. Il giovane ha fatto finta che non fosse accaduto, dando mostra di un’educazione davvero impeccabile, ma Federica Panicucci dopo il lapsus si è subito corretta. Ma non è finita qui. (Continua dopo le foto)





























La gaffe di Federica Panicucci: “Scusami Giulio, ti ho chiamato Pierpaolo. Oggi è proprio venerdì, dai tanto si era capito”. Dopo essersi corretta la puntata di Mattino 5 di oggi è andata avanti con un’altra imprecisione di Federica Panicucci. La conduttrice di Canale5 ha improvvisamente perso il filo del discorso mentre interloquiva con Riccardo Signoretti. “Non ricordo cosa stavo dicendo. C’è una cosa che mi sfugge, sarà che è venerdì e sono stanca”. Le parole con cui la Panicucci ha chiesto scusa al pubblico a casa sono state le suddette, poi la bella 53enne e si è fatta dare una mano da Signoretti a ritrovare il filo del discorso perduto. (Continua dopo le foto)









Federica Panicucci ha così proseguito a parlare della probabile squalifica di Andrea Zelletta di questa sera. La conduttrice di Mattino Cinque ha anche detto la propria sulla coppia che scoppia, forse ‘che è già scoppiata’ è più appropriato, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli ponendo l’accento sul fatto che stare a contatto così ravvicinato ogni giorno e non baciarsi è complicato. “Ma come si fa ha resistere?”, ha commentato la conduttrice che ha bacchettato la Gregoraci, colpevole dell’immensa sofferenza inferta al povero Pierpaolo Pretelli… speriamo almeno che il ruolo di amante respinto serva a qualcosa.

