“Ricoverato in ospedale”: le condizioni di Carlo Conti colpito da Covid

Carlo Conti in ospedale. Il conduttore, risultato positivo al coronavirus poco più di una settimana fa, è stato ricoverato all’ospedale fiorentino Careggi. Mercoledì 28 ottobre l’annuncio a mezzo social di essere risultato positivo al coronavirus. Poi, due giorni fa, un post sempre su Instagram che aveva allarmato tutti.

Conti, inizialmente asintomatico come spiegava nel primo post, ha cominciato ad avere sintomi. "Pure troppi", aveva scritto il presentatore toscano nell'aggiornamento delle sue condizioni di salute. Ovvero sotto alla foto di un bigliettino con sopra scritto 'ti amiamo babbo', inviatogli dal figlio Matteo, 6 anni, e da sua moglie Francesca Vaccaro. "Ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!!) questo Covid è una brutta bestia. Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente", la didascalia del post che aveva fatto pensare a un netto peggioramento delle sue condizioni di salute.















Il padrone di casa di Tale e Quale Show ha iniziato ad accusare febbre, dolori e tosse ma per fare chiarezza sullo stato di salute del conduttore 59enne e anche tranquillizzare il suo pubblico era intervenuto il suo ufficio stampa: "Nessun tono allarmistico, nessun peggioramento, ma soltanto il decorso di chi ha a che fare con un virus subdolo", aveva specificato in una nota.















Carlo Conti era in isolamento nella sua casa di Firenze, la stessa da dove ha condotto la puntata di Tale e Quale Show di venerdì scorso, ma ora è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Careggi a Firenze. A dare la notizia è Repubblica, secondo cui le condizioni di salute del conduttore di Rai 1 risultato positivo al Covid la scorsa settimana, sono peggiorate.











E dunque “sono state giudicate non più compatibili con l’isolamento a casa“, come scrive il quotidiano. Nonostante Carlo Conti non sia grave, “nelle ultime ore i sintomi del virus hanno consigliato il ricovero in ospedale”. Intanto questa sera la puntata di “Tale e Quale Show” sarà condotta dai giurati e Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, coadiuvati da Gabriele Cirilli.

