Durante l’ultima puntata del GF Vip su Canale 5, Antonella Elia ha attaccato Elisabetta Gregoraci: “La tua storia con Pretelli è solo una performance falsa”, è stata la frase dell’opinionista del reality. E la Gregoraci: “Taci, c’è gente fuori che mi guarda, modera il linguaggio”. Quindi Elisabetta Gregoraci ha colto l’occasione per rivangare quanto accaduto nella precedente diretta: “Il termine che hai usato l’altro giorno, gatta in calore, non mi è piaciuto affatto”.

La storia tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregraci continua a far discutere Infatti i due – dopo la decisione dell’ex velino di staccarsi dalla Gregoraci – hanno avuto un altro confronto prima di riprogrammare il loro rapporto e consentire che proceda in una direzione differente. Pretelli continua sostenere che i sentimenti nei confronti della show girl calabrese siano cresciuti al punto che gli sarebbe impossibile fingersi solo amico e, consapevole del desiderio di lei di non procedere oltre, ha deciso di staccarsi. Continua dopo la foto















Elisabetta ha cercato di chiarire la situazione a proposito del rapporto con Pretelli anche aiutata da Tommaso Zorzi e da Enock Barwuah che hanno improvvisato un finto talk televisivo per aiutare i due a chiarirsi. Ma Pierpaolo Pretelli è stato rigido sulla sua posizione. Ma non è finita sta facendo discutere, soprattutto in rete, una frase rivolta da Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli. “Tu solo il velino puoi fare”, avrebbe detto a Pierpaolo la ex moglie di Flavio Briatore al termine di un confronto. Continua dopo la foto















Ma la frase circa la professione di Pierpaolo, che ha ballato sul bancone di Striscia la notizia insieme all’altro ex velino Elia Fongaro, potrebbe non nascondere un intento denigratorio. La stessa Elisabetta, infatti, ha tentato per due volte di fare la velina. Elisabetta stessa ha tentato di fare la velina in due diverse occasioni. Nel 1999 partecipò alle selezioni del noto tg satirico di Antonio Ricci ballando sul bancone in coppia con Flavia Vento, altra ex concorrente del Grande Fratello Vip. Continua dopo la foto

















Non furono scelte. Al loro posto salirono sul bancone di Striscia le indimenticabili Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, rimaste in carica fino al 2002. Proprio quell’anno, Elisabetta tentò di nuovo la strada di Striscia la notizia, partecipando alle selezioni di Veline, in onda nel preservare di Canale5. Ma nemmeno quella fu la sua occasione fortunata: la produzione scelse Elena Barolo e Giorgia Palmas.

