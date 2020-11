“Sono contro”. Barbara D’Urso, pubblico incredulo. Poi arriva la precisazione

Come sempre a Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso dedica ampio spazio alla cronaca e ai casi di attualità. E nella prima parte dell’ultima puntata andata in onda si è parlato del caso choc del prete di Macerata che durante un’omelia ha detto che l’aborto è peggio della pedofilia. Parole, quelle di don Andrea Leonesi, vicario del vescovo di Macerata durante la messa dello scorso 27 ottobre, che hanno fatto il giro del web.

“Guardate, fratelli possiamo dire tutto ma l’aborto è il più grave degli scempi. Mi verrebbe da dire una cosa ma poi scandalizzo mezzo mondo. È più grave un aborto o un atto di pedofilia? Scusate, il problema di fondo è che siamo così impastati in una determinata mentalità… Con questo non voglio dire che l’atto di pedofilia non sia niente, è una cosa gravissima. Ma cosa è più grave?”. (Continua dopo la foto)















L’omelia di don Andrea Leonesi era iniziata parlando della legge introdotta recentemente dalla Polonia, in cui è stato stabilito che una donna non può abortire anche se il feto è malformato. Barbara D’Urso, che aveva già commentato su Instagram il video pubblicato dalla pagina di Trash italiano, ha affrontato questo argomento in puntata. (Continua dopo la foto)















Dopo aver mandato in onda il servizio, la conduttrice, su tutte le furie, ha detto la sua: “Io personalmente sono contro l’aborto, ma sono per la libertà di scelta della donna. Ci abbiamo messo tanto ad acquisire certi diritti e sentire un prete che paragona l’aborto alla pedofilia, che è la cosa più orribile, mi fa accapponare anche i capelli”. (Continua dopo le foto)











Una considerazione, questa di Barbara D’Urso, che ha lasciato increduli molti telespettatori che stavano seguendo l’appuntamento di Pomeriggio Cinque. E come riporta Il Mattino, sono stati immediati i commenti dei fan su Twitter. “Barbara è contraria all’aborto?”, chiedono in tanti. A quel punto la precisazione è arrivata direttamente dall’account ufficiale della trasmissione: “Barbara D’Urso parlava per se stessa, ma è favorevole alla scelta libera di ogni donna riguardo il proprio corpo”.

