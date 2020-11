Animi surriscaldati nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Il fratello di Mario Balotelli, Enock, ha infatti perso completamente la pazienza nelle ultime ore. C’è stato infatti un litigio durissimo tra il giovane e la coinquilina Adua Del Vesco. Ed è stato costretto ad intervenire anche lo stesso ‘GF Vip’. L’attrice originaria della Sicilia non ha gradito il fatto che Barwuah abbia deciso di dare vita ad un formato come ‘Uomini e Donne’ per risolvere le problematiche nel reality show di Canale 5.

Adua comunque ha espresso tranquillamento il suo pensiero: "Far in modo che Pierpaolo ed Elisabetta chiarissero di fronte a voi, magari può aver messo in imbarazzo Pierpaolo. Io in quella situazione non avrei voluto chiarire". Pretelli si è schierato a favore della ragazza: "Mi sentivo gli occhi addosso, avrei voluto avere i miei tempi per parlare". Ma ad Enock non è andata già questa critica ed è esploso di rabbia. Il suo nervosismo l'ha scagliato contro la Del Vesco, che ha pianto.















Queste le affermazioni del fratello del calciatore Balotelli: "Adesso mi inca…o. Mi vuoi far passare per quello che non sono, io non sono andato sul personale. Era per ridere". Ma Adua ha reagito malamente a questi suoi attacchi e non ha trattenuto le lacrime. A quel punto è intervenuto nuovamente sulla questione Pierpaolo: "C'è un misunderstanding. Lei non voleva farti apparire per quello che non sei". E la produzione è costretta a prendere parola: "Ragazzi, mettete il microfono, Enock".















E il litigio è fortunatamente rientrato subito dopo l'intervento del 'GF Vip'. Nelle scorse ore invece Patrizia De Blanck ha fatto un racconto su Giuseppe Drommi, il suo compagno di vita per 28 anni. La contessa ha raccontato: "Avevo la scarpa col tacco, gliel'ho tirata in testa, c'era tutto il sangue… Poi ho chiamato la polizia, hanno chiesto 'Dov'è l'aggressore?' ed è arrivato lui che era tutto coperto di sangue. Poi l'ho accompagnato all'ospedale, gli hanno dato cinque punti in testa".









E poi: “Mentre lo cucivano gli tenevo la mano e gli dicevo ‘Ma no dai Peppino che poi io ti amo. C’ho i cinque minuti, ma poi però son buona perché perdono”. E per fortuna che la contessa perdona, ma gli altri come dovrebbero comportarsi nei suoi confronti? L’ultima a far indispettire Patrizia è stata Stefania Orlando che ad un certo punto ha proposto: “Oggi ci facciamo i capelli?”. Domanda che l’ha fatta imbufalire.

