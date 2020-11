“Televoto annullato”. La comunicazione ufficiale del GF Vip: cosa è successo

Provvedimento disciplinare in vista per uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. A dare la notizia è il sito ufficiale del reality show condotto da Alfonso Signorini, in onda il lunedì e venerdì sera.

"Il televoto è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di domani, venerdì 6 Novembre, tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati", si legge sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip.















Le Nomination di questa settimana erano iniziate col botto. Infatti dopo essere già stato ripreso in Confessionale da Alfonso Signorini, Paolo Brosio era finito direttamente al televoto per aver violato il patto di riservatezza. Insieme a lui al televoto anche Francesco Oppini e Massimiliano Morra già reduci da una finta eliminazione.















Dopo il voto segreto in confessionale a finire al televoto erano finite anche Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Ma, come annunciato dal sito del GF Vip, il televoto è stato annullato per un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Il motivo del provvedimento non è stato reso noto. L'ultimo concorrente a essere squalificato dal gioco è stato Denis Dosio, reo di aver pronunciato una bestemmia.









“Ho una busta nera. Come sapete, il programma va in diretta 24 ore su 24. Si è trattato di un’espressione ingiuriosa e offensiva per molte persone. Il protagonista di questa bruttissima pagina è Denis Dosio”, aveva detto Signorini chiamando in confessionale per comunicargli il provvedimento di espulsione: “Stanotte ti è sfuggita un’espressione che offende la sensibilità di tante persone, dei credenti in particolare. Non possiamo mandarla, ma hai capito”, aveva detto.

