Finalmente il momento sta per arrivare. Il ‘Grande Fratello Vip’ è pronto ad accogliere una nuova concorrente e chissà se non entrerà già nella puntata di venerdì 6 novembre. Stiamo parlando di Selvaggia Roma, contagiata dal coronavirus e costretta a rinviare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Adesso però la donna ha confermato, in un’intervista rilasciata all’Adnkronos, di aver superato la malattia. Quindi, si è negativizzata ed è pronta per questa nuova avventura.

La giovane si è fatta conoscere dal pubblico soprattutto per le sue esperienze televisive nel dating show 'Uomini e Donne', in veste di corteggiatrice, e nel reality 'Temptation Island'. Inoltre, a livello sentimentale è nota la sua ex relazione con Francesco Chiofalo. Come detto poco fa, all'agenzia di stampa giornalistica Selvaggia ha annunciato di essere uscita dal periodo di isolamento domiciliare e può quindi uscire e prendere parte alla quinta edizione del programma di Canale 5.















Durante la sua positività al Covid-19 fortunatamente non ha accusato nessun sintomo riferibile alla malattia. Ha dunque fatto parte della categoria degli asintomatici, ma ovviamente non poteva varcare la porta rossa perché rischiava di contagiare gli altri. Alcuni avevano vociferato che la sua partecipazione al 'GF Vip' fosse stata del tutto cancellata, invece non sarà così. Molto presto Roma potrà farsi apprezzare dai telespettatori, che sono molto curiosi di vederla all'opera.















Stando alle prime notizie, pare che la bellissima 31enne sia rimasta molto colpita da Pierpaolo Pretelli, che considera un ragazzo molto bello. C'è già chi è pronto a giurare che entrerà in conflitto con Elisabetta Gregoraci. Inoltre, lei conosce bene anche il fratello di Mario Balotelli, Enock, con il quale ha avuto una relazione amorosa. Secondo alcuni, l'ingresso non avverrà domani, quindi entreranno in scena tra 24 ore solamente la già ex gieffina Giulia Salemi e Stefano Bettarini.









Nelle ultime ore, nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ si sono vissuti momenti di paura per Pierpaolo Pretelli. Immediato l’allarme dei concorrenti che hanno momentaneamente interrotto il pranzo per capire cosa stesse accadendo a Pierpaolo Pretelli. Il velino di Striscia la Notizia è infatti allergico agli agrumi e mentre mangiava ha iniziato a sentirsi male. Poi i medici gli hanno dato un antistaminico e tutto è rientrato.

