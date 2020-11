“È difficile…”. Flavio Insinna non trattiene le lacrime, il crollo durante il collegamento con ‘La vita in diretta’

In collegamento dallo studio dell’Eredità a La vita in diretta, il programma pomeridiano condotto da Alberto Matano, Flavio Insinna non è riuscito a trattenere la commozione ricordando il suo grande maestro, Gigi Proietti, attore, comico, doppiatore, cabarettista, conduttore televisivo, regista, cantante e direttore artistico scomparso lunedì 2 novembre, nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni.

Il conduttore dell’Eredità ha avuto il privilegio di essere un allievo del grande Gigi Proietti e ha voluto omaggiarlo durante il collegamento con il collega Alberto Matano. Flavio Insinna non ha mai smesso di chiamarlo maestro, soprattutto oggi che ad Alberto Matano ha ammesso che non parlerà mai di Proietti al passato. “Il maestro Luigi Proietti è un genio, un genio vero”, ha detto con le lacrime agli occhi. (Continua a leggere dopo la foto)















“Il maestro ci ha insegnato a non essere banali e retorici… quell’applauso suonava in un’altra maniera, era un’altra musica. È diventato, man mano che passavano i secondi, e poi i minuti, un grazie collettivo di una tribù al suo re”, ha detto ancora. Anche ieri, in apertura del suo quiz di Rai Uno, Insinna aveva voluto ricordare il grande Gigi Proietti: “Buonasera, questa è l’anteprima che mai vorresti fare nella vita. È l’anteprima per salutare il maestro Gigi Proietti. Lo dobbiamo salutare secondo me con un applauso infinito, un grazie. Non smetteremo mai di ringraziarlo per tutte le emozioni e le perle che ci ha regalato lungo tutta la sua carriera”. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel giorno dei funerali del grande artista, Roma – dove è stato proclamato il lutto cittadino – si è stretta attorno al grande artista per tributargli tutto il suo affetto. A ricordare il grande artista Paola Cortellesi, Marisa Laurito, Enrico Brignano, Edoardo Leo, amici e attori nati e cresciuti nel suo Laboratorio. (Continua a leggere dopo la foto)









Il corteo funebre ha poi raggiunto la Chiesa degli Artisti per le esequie blindate e in forma strettamente privata a causa dell’emergenza covid: solo 60 persone nella Chiesa di Piazza del Popolo. “Me viè da piagne… Ma che sarà… Ciao Gigi, esempio di romanità”, è il lungo striscione affisso dai romani a Piazza del Popolo per omaggiare Gigi Proietti. Accanto, anche una bandiera della Roma, squadra di cui l’attore era tifoso.

UeD, la drastica decisione di Maria De Filippi (e della produzione). Un cambio epocale per il programma