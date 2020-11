Nella puntata del 5 novembre di ‘Uomini e Donne’ si è parlato molto del percorso intrapreso dal tronista Davide. Infatti, ci si è soffermati soprattutto sul bacio scattato tra lui e la corteggiatrice Chiara. In un primo momento i discorsi sono stati incentrati sulla delusione della ‘rivale’ Beatrice, la quale non si sarebbe attesa un gesto così rapido da parte del giovane. Infatti, ha ammesso: “Il bacio me l’aspettavo, ma non dopo due ore”. Ma il tronista ha deciso di non rinunciare a lei.

Dunque, le sue intenzioni sono quelle di proseguire la conoscenza anche con la ragazza. Ed ecco che è scattata successivamente la reazione di Chiara: "Io non ti capisco". Ma non è finita qui perché la conduttrice Maria De Filippi ha proposto un'altra clip nella quale si è visto Donadei uscire anche con Rossana. Oltre a discutere e a parlare per conoscersi meglio, ecco che anche loro si sono baciati. Sgomento da parte di Beatrice: "Abbiamo il rappresentante del dentifricio". E poi è stata Maria ad intervenire.















La padrona di casa del dating show di Canale 5 e l'intera produzione hanno preso la decisione di regolare queste situazioni. Il tutto è legato ovviamente all'emergenza coronavirus e far vedere in diretta televisiva contatti così ravvicinati e intimi non è un buon messaggio da veicolare ai telespettatori. La De Filippi ha quindi avvertito Davide che tutto questo non sarà più accettato e tollerato e che dalle prossime volte dovrà necessariamente evitare di baciarsi con le corteggiatrici.















La moglie di Maurizio Costanzo ha quindi affermato: "Fino ad oggi vi abbiamo lasciato fare, vi siete presi la responsabilità dei vostri baci, ma da oggi in poi ci sarà una stretta in relazione alla situazione Covid. Niente più baci in esterna. Non date un bell'esempio". E il tronista ha subito sdrammatizzato, esclamando: "Meno male che le ho già baciate". Davide Donadei ha poi aggiunto che vorrebbe conoscere in modo approfondito anche altre ragazze, ma non potrà stavolta baciarle.









Ieri, 4 novembre, è stata invece Gemma Galgani ad essere protagonista. La dama è scoppiata a piangere a ‘Uomini e Donne’. Alla domanda posta da Maria De Filippi, si è limitata a dire che è successa una cosa molto grave, non volendo fornire ulteriori dettagli: “No Maria, mi è successa una cosa gravissima…Veramente…Proprio oltre ogni limite di quello che ci si può sentire dire”.

