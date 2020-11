GF Vip, paura per Pierpaolo Pretelli: malore improvviso e i medici entrano in casa. Come sta

Momenti di paura al Grande Fratello Vip per uno dei concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Immediato l’allarme dei concorrenti che hanno momentaneamente interrotto il pranzo per capire cosa stesse accadendo a Pierpaolo Pretelli. Il velino di Striscia la Notizia è infatti allergico agli agrumi e mentre mangiava ha iniziato a sentirsi male.

“Mi si sta gonfiando l’orecchio”, ha detto l’inquilino ai compagni d’avventura che si trovavano a tavola a mangiare del pollo cucinato da Dayane Mello. “Me sto agitando, mi tira l’orecchio. Non lo dovevo mangiare. No, no mi si gonfia. Un casino ragà se mi si gonfia, devo uscire”, ha proseguito Pretelli. A quel punto anche Elisabetta Gregoraci, che nella casa ha instaurato un rapporto molto stretto con il giovane, ha iniziato a preoccuparsi e a chiedere informazioni sugli ingredienti utilizzati per preparare il pranzo. (Continua a leggere dopo la foto)















Per ovvi motivi i concorrenti del Grande Fratello Vip sanno bene che Pierpaolo è allergico agli agrumi, ma pare che Dayane Mello abbia utilizzato del limone per condire il pollo o lavare la pentola dove lo ha cucinato. Dayane ha spiegato di aver lavato bene la padella dove aveva cucinato il pollo, spiegando che si trattava di una suggestione. Ed è stata proprio la risposta della modella brasiliana ad aver scatenato la polemica sul web. (Continua a leggere dopo la foto)















“È tutto nella sua testa”, ha detto senza neanche assicurarsi di come stesse Pierpaolo. “Pierpaolo è allergico al limone, lo sanno tutti e Dayane lo ha usato oggi e lui ora si sente male. Invece di scusarsi lei dice pure “è tutto nella sua testa”. Questi non ci stanno più con la testa. #GFvip2, si legge su Twitter. (Continua a leggere dopo la foto)









“Pierpaolo si sente male ed essendo allergico agli agrumi pesano subito ad una pentola lavata male , Dayane senza neanche alzare la testa dal piatto “È TUTTO NEL SUO CERVELLO” .. ma quanto può esser cattiva ? #gfvip”, scrive un altro utente. Dopo alcuni momenti di panico Pierpaolo Pretelli è stato visitato dai medici, ha preso un antistaminico che piano piano lo ha fatto stare meglio e dopo un po’ la situazione è tornata sotto controllo.

“Non ci sarà”. ‘Tale e Quale show’, adesso è ufficiale: sarà lei a sostituire Carlo Conti