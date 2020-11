Non arrivano buone notizie per il conduttore televisivo Carlo Conti. Dopo essere risultato positivo al coronavirus, è riuscito ugualmente a lavorare seppur da remoto conducendo venerdì scorso ‘Tale e Quale Show’ da casa. Ma le sue condizioni di salute sono cambiate ed ha iniziato ad accusare sintomi legati alla malattia, come confermato dal diretto interessato sul suo profilo Instagram. Dunque, non ci sarà lui alla conduzione del programma nella giornata di venerdì 6 novembre.

Diverse indiscrezioni in tal senso erano già circolate nei giorni scorsi, adesso è il portale 'TvBlog.it' a comunicare l'ormai certa notizia. Non vedremo all'opera il popolare presentatore Rai, che sarà sostituito da un trio e dalla presenza di un'altra persona. I telespettatori si augurano che Conti possa ristabilirsi il prima possibile, ma hanno anche compreso che è giusto possa riposarsi per combattere al meglio il Covid-19. Ecco allora chi saranno i sostituti del conduttore televisivo.















Al posto di Carlo Conti condurranno Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, ovvero i giudici della trasmissione. I tre si avvicenderanno per presentare a dovere 'Tale e Quale Show'. Al loro fianco vedremo anche Gabriele Cirilli. Lo stesso 'TvBlog' ha anche fatto alcune anticipazioni sui contenuti del programma. Ci sarà un omaggio nei confronti del compianto attore Gigi Proietti, deceduto il 2 novembre scorso proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno.















L'ultima edizione di 'Tale e Quale Show' è stata conquistata da Pacifico Settembre, conosciuto da tutti con il nome d'arte di Pago. Al Torneo della trasmissione cercherà di farsi valere e convincere tutti i telespettatori. Si sa che l'ex di Serena Enardu interpreterà Renato Zero e il pubblico si aspetta grandi risultati da lui. Staremo a vedere cosa accadrà domani, ma sicuramente si sentirà notevolmente la mancanza di Conti, che si spera possa ritornare in forma il più presto possibile.









Ieri è stato detto che Carlo Conti ha febbre, dolori e tosse ma non c’è alcun grave peggioramento. “Quindi – precisa una nota stampa – nessun tono allarmistico, nessun peggioramento, ma soltanto il decorso di chi ha a che fare con un virus subdolo”. Una settimana fa, come detto, era asintomatico. Lo aveva ribadito anche in diretta tv, mentre l’amico Giorgio Panariello guidava la puntata dallo studio.

