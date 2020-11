C’è mancato poco che una discussione si trasformasse in tragedia. L’episodio è stato raccontato dalla contessa Patrizia De Blanck durante una chiacchierata nel salotto della casa del Grande Fratello Vip con Pierpaolo Pretelli e Massimiliano Morra. Certo la De Blanck ha abituato tutti ai suoi modi spesso sopra le righe, rimproveri, battutacce e chi più ne ha più ne metta, nei confronti dei partecipanti al Gf Vip. I suoi modi non piacciono a tutti, tanto che più volte gli spettatori ne hanno chiesto la squalifica.

Recentemente, poi, è stata Stefania Orlando a finire nel mirino della contessa, tanto da crollare tra le lacrime nella sua camera. Stavolta, però, non ci sono di mezzo i concorrenti, bensì l'ex marito di De Blanck, Giuseppe Drommi che se l'è vista davvero brutta. Compagno di vita per 28 anni di Patrizia nonché padre di Giada, Drommi, venuto a mancare nel '99 è il protagonista di un episodio che ha fatto divertire parecchio gli inquilini della casa più spiata d'Italia.















La contessa ha raccontato: "Avevo la scarpa col tacco, gliel'ho tirata in testa, c'era tutto il sangue… Poi ho chiamato la polizia, hanno chiesto 'Dov'è l'aggressore?' ed è arrivato lui che era tutto coperto di sangue. Poi l'ho accompagnato all'ospedale, gli hanno dato cinque punti in testa. Mentre lo cucivano gli tenevo la mano e gli dicevo 'Ma no dai Peppino che poi io ti amo. C'ho i cinque minuti, ma poi però son buona perché perdono". E per fortuna che la contessa perdona, ma gli altri come dovrebbero comportarsi nei suoi confronti?















L'ultima a far indispettire Patrizia è stata Stefania Orlando che ad un certo punto ha proposto: "Oggi ci facciamo i capelli?". La contessa, che secondo quanto raccontato dalla stessa Maria Teresa Ruta alla Orlando "Non vuole che si sappia che si lava poco la testa", è andata su tutte le furie. "Ma chi se la inc*la. Sta stron*a. Questa dà i numeri, sta sclerando. Su certe cose mi rompo le pal*e. Sono cavoli nostri. Non bisogna fare gli annunci pubblici perché ci laviamo i capelli".









La contessa che aggredisce il marito mandandolo in ospedale. E se fosse stato il contrario??#FUORILACONTESSA #GFVIP pic.twitter.com/0RZ8umozhZ — FOLLIAAAA🤡 (@bididjjdidjei) November 4, 2020

Stefania Orlando a quel punto non ne ha potuto e si è ritirata, esasperata e piangendo, nella sua stanza. Non è la prima volta che Patrizia Del Blanck se la prende con qualcuno. Prima la polemica con il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah, chiamato offensivamente ‘enorg’, che è l’anagramma di negro. Poi il litigio furioso con Tommaso Zorzi con relativo lancio di bottiglia. D’altra parte la contessa è così, prendere o lasciare. Molti la lascerebbero andare, ma evidentemente gli autori del Gf Vip non la pensano così.

