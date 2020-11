Anna Tatangelo, che stile in tv. Tutto super lusso: il prezzo totale del look

Anna Tatangelo ha fatto il suo debutto ad “All Together Now”, il talent musicale di Canale 5 presentato da Michelle Hunziker. Con la cantante di Sora, in veste di giurati anche i colleghi J-Ax, Francesco Renga e Rita Pavone. Ed è stato un debutto in grande stile quello di Lady Tata che, senza nulla togliere alla padrona di casa, splendida in bianco, ha dato il meglio di sé in fatto di look.

Ma d’altronde i fan lo sanno bene che Anna è una grande appassionata di moda oltre che una cantante di grande talento. Indossa spesso capi di tendenza e all’insegna della sensualità, tanto nei momenti privati quanto nei videoclip e nelle apparizioni in tv. E anche alla prima di “All Together Now” non ha fatto eccezioni. (Continua dopo la foto)















Per ricoprire gli inediti panni del giudice del talent, mercoledì sera Anna Tatangelo ha sfoggiato un completo griffato e anche molto costoso. Nel dettaglio, ha scelto una pencil skirt aderente e a vita altissima a una camicia di seta oversize decorata con conchiglie e con le iconiche stampe barocche di Versace, l’ha portata sbottonata sul décolleté e con le maniche scorciate. (Continua dopo la foto)















Entrambi i capi appartengono alla Maison guidata da Donatella Versace e non sono disponibili sul web ma dei modelli simili firmati sempre dal brand vengono venduti rispettivamente a 790 e 890 euro. Ma non è finita qui perché a completare il look, Anna ha sfoggiato décolleté neri con un vertiginoso tacco a spillo di Casadei, il cui prezzo è di 575 euro. (Continua dopo foto e post)











Insomma, un rapido calcolo ed ecco che il valore dell’outfit scelto da Anna Tatangelo per la sua prima volta sul palco di “All Together Now” arriva a circa 2.255 euro. Una bella cifra… Lady Tata ha fatto parlare di sé anche perché ha ceduto alla commozione prima della performance di una delle artiste. Quando Beatrice ha raccontato la sua storia, come abbiamo raccontato nel pezzo che trovate qui sotto, è scoppiata a piangere.

Anna Tatangelo in lacrime davanti a tutto lo studio: interviene Michelle Hunziker

