Non si può vincere sempre. E così capita anche a lei, la regina degli ascolti, doversi piegare di fronte al successo di un collega. Parliamo naturalmente di Barbara D’Urso che, in verità, ultimamente sta facendo un po’ di fatica con il suo Pomeriggio Cinque. Va a gonfie vele, invece, La Vita in Diretta di Alberto Matano. Mercoledì 4 novembre il programma condotto dal giornalista calabrese, in onda su Rai Uno, ha fatto registrare il 18,2% di share, ovvero ha conquistato 2 milioni e 710mila telespettatori. Numeri molto simili a quelli di lunedì 2 novembre, dunque non è un caso.

Nel frattempo Pomeriggio Cinque, su Canale 5, non si può dire certo che sia un fallimento, ma sicuramente è indietro. Nella prima parte il programma presentato dalla D'Urso ha il 14,9% di share, mentre nella seconda è stato scelto da 2 milioni e 270mila telespettatori (14,2%) e nella terza parte, più breve, 2 milioni e 157mila con il 12,6%. Insomma siamo ben lontani da quel 18% che il programma faceva registrare appena un anno fa. Cosa sta succedendo?















Difficile dire se questo calo sia dovuto ad un po' di stanchezza nei confronti del programma oppure la ragione va ricercata anche nella concorrenza, più agguerrita che mai. A vincere ieri sera è stata la replica di Ulisse – Il piacere della scoperta, condotto da Alberto Angela ed in onda su Rai Uno, con il 14,7% di share e 3 milioni e 209mila spettatori, mentre la presentazione si è assestata su 3 milioni e 628 mila spettatori (13,1%).















Al secondo posto ecco la prima puntata di All Together Now 3, con Michelle Hunziker che ha raggiunto una media di 2821000 telespettatori con il 14,8% di share. Un'edizione con diversi cambiamenti, come la giuria che vede tutti insieme J-Ax, Francesco Renga, Rita Pavone e Anna Tatangelo. Su Rai Due Tg2 Post – America 2020 ha ottenuto il 4,1% con un milione e 60mila spettatori, mentre su Italia 1 il film fantastico con Matt Damon "The Great Wall" è stato visto da un milione e 513mila spettatori ed il 6% di share. Meglio di loro ha fatto "Chi l'ha visto?" su Rai Tre con 1887000 telespettatori (8,4%).









Andando ad analizzare il pomeriggio di Canale 5, in particolare le soap opera, arrivano altri dati non proprio entusiasmanti per Barbara D’Urso: Beautiful viaggia sul 17,3% di share, tenendo incollati alla tv 3 milioni di telespettatori, Una Vita si assesta sui 15,9% di share, ovvero 2 milioni e 554mila spettatori, mentre Il Segreto ha raggiunto 1 milione e 829mila spettatori (15,3%). Infine Maria De Filippi con il suo Uomini e Donne è riuscita a raggiungere ben il 22% di share con 2 milioni e 984mila telespettatori.

