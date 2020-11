“Tromb*** sotto le lenzuola? Roba da…”. Sbam! GF Vip, Elisabetta si sfoga e arriva la coltellata

In queste ore Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretellisi sono allontanati e hanno litigato pesantemente. Pretelli ha chiarito una volta per tutte che starle vicino senza poter andare oltre lo mette in difficoltà e non lo fa star bene. “A me fa mele darti gli abbracci e basta. Il mio abbraccio non è solo amicizia, lo sai vero? Quindi ogni volta che tu dici che sono tuo amico, ho bisogno dei miei tempi per trasformare il mio sentimento in amicizia”.

“Ieri mi sono detto ‘ok, devo voltare pagina e andare avanti’. Sto andando contro quello che vorrei fare. Non seguo il mio cuore adesso, ma la testa, per pulirmi da questa cosa. Magari potrà nascere un’amicizia diversa da quello che sento per te ora. Non riesco adesso a guardarti come un’amica, lo capisci Eli? Forse è meglio che mi raffreddo ora. Mi fa male sentirmi dire che non puoi darmi quello che vorrei. Ho la paura di affrontare la verità delle cose come stanno”, ha detto Pierpaolo. (Continua a leggere dopo la foto)















Poi nella notte i due hanno ripreso il confronto, ed è proprio in quel frangente che è scattata la frase di Elisabetta che ha gelato Pretelli: “Tu solo il velino puoi fare”. A quel punto Pretelli si è sfogato con l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta, che ha provato a spiegarli la reazione dell’ex moglie di Flavio Briatore. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo la lite Elisabetta Gregoraci si è sfogata con Patrizia De Blanck, che come al solito ha commentato la situazione senza peli sulla lingua. La Gregoraci ha spiegato alla contessa che non se la sente di andare oltre con Pierpaolo Pretelli e lei ha risposto tirando in ballo Cecilia Rodriguez, che durante il Grande Fratello Vip, dopo la rottura in diretta con il fidanzato Francesco Monte, si era lasciata andare con Ignazio Moser. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ma cosa vuol dire andare oltre? Tromb***e sotto le lenzuola? Ma quello non si può fare – ha dichiarato la contessa De Blanck – una persona di livello non lo fa, lo può fare Cecilia Rodriguez che è sciolta e tutto quanto ma te hai un figlio”. Chissà se la sorellina di Belen Rodriguez risponderà alla contessa.

“Tu puoi fare solo quello!”. Notte agitata al GF Vip: Elisabetta durissima con Pierpaolo. Che si offende a morte