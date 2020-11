Patrizia De Blanck censurata. La regia del GF Vip stacca subito ma ormai… Cosa è successo nella Casa

Patrizia De Blanck è una dei grandi protagonisti di questa edizione del GF Vip. Con il suo carattere schietto e il linguaggio decisamente colorito, la contessa ha subito conquistato il pubblico del reality anche se spesso esagera, come non possono fare a meno di notare i telespettatori e anche i suoi coinquilini.

Solo nelle ultime ore, per dire, ha discusso animatamente sia con Stefania Orlando che con Paolo Brosio. La prima è anche scoppiata a piangere dopo aver assistito alla reazione di Patrizia a cui aveva semplicemente detto di volerle fare i capelli. Col giornalista da poco entrato nella Casa, invece, la contessa ha proprio sbottato. Brosio ha detto di nuovo di voler lasciare il reality show e per questo motivo ha scatenato la furia di Patrizia De Blanck.















"Cosa cavolo stai dicendo? Non ti aprono tanto. – ha detto rivolgendosi a Brosio – Paolo, non serve a niente rompi solo i co***oni. Rompi solo le scatole diventi un insopportabile rompi cavolo. E basta con sti ragionamenti che te ne vai a casa. Cos'è una minaccia del ciufolo? Cos'è ogni volta con sta minaccia 'me ne vado a casa, me ne vado a casa'. Non rompere le scatole. Tutti quanti noi possiamo andare a casa".















Oltre a questi episodi c'è un altro fatto che non è sfuggito all'attenzione degli utenti. Com'è noto, il GF Vip potrebbe andare in onda fino a febbraio e la notizia è trapelata anche nella casa più spiata d'Italia, come confermano le parole della contessa, censurata dalla regia proprio mentre chiedeva informazioni a riguardo. E la regia, a quel punto, ha cambiato inquadratura.











Dopo le parole della contessa, le telecamere del reality si sono così concentrate in cucina dove alcuni concorrenti stavano preparando il pranzo a ritmo di musica. Il regolamento, d'altronde, è chiaro: i vipponi non dovrebbero mai essere messi al corrente di informazioni provenienti da fuori ma ormai, "grazie" a Paolo Brosio che ha spifferato anche l'ingresso di Giulia Salemi e Stefano Bettarini la frittata era fatta…

