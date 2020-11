Tra moglie e marito non mettere… Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Pare proprio che qualcosa sia andato in frantumi, il motivo è che dopo la litigata di martedì notte i vipponi hanno difficoltà nel dialogare e di conseguenza chiarirsi. Durante la giornata di ieri Pier non ha degnato di uno sguardo, lungo tutto il giorno, la sua amica speciale, poi durante il pomeriggio la svolta.

I due ‘amici mai’ hanno provato ad interagire, Pretelli allora ha chiarito una volta per tutte che starle vicino senza poter andare oltre lo mette in difficoltà e non lo fa star bene. “A me fa mele darti gli abbracci e basta. Il mio abbraccio non è solo amicizia, lo sai vero? Quindi ogni volta che tu dici che sono tuo amico, ho bisogno dei miei tempi per trasformare il mio sentimento in amicizia. Ieri mi sono detto ‘ok, devo voltare pagina e andare avanti’. Sto andando contro quello che vorrei fare”. Ma non è finita qui. (Continua dopo le foto)





























Le sue parole sono sentite, sofferenti: “Non seguo il mio cuore adesso, ma la testa, per pulirmi da questa cosa. Magari potrà nascere un’amicizia diversa da quello che sento per te ora. Non riesco adesso a guardarti come un’amica, lo capisci Eli? Forse è meglio che mi raffreddo ora. Mi fa male sentirmi dire che non puoi darmi quello che vorrei. Ho la paura di affrontare la verità delle cose come stanno”. Poi nella notte Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno ripreso il confronto, ed è proprio in quel frangente che è scattata la frase X: “Tu solo il velino puoi fare”. Pretelli se l’è presa ed è andato a sfogarsi con Andrea Zelletta, che lo ha confortato (sì, usando le parole) come poteva. (Continua dopo le foto)









“Magari era agitata. Però non ti offendere, alla fine io sono un ex tronista e sono qui per questo. Secondo te se continuavo a fare il modello di Armani mi calcolavano? Mi hanno voluto solo per Uomini e Donne. E tu perché sei qui dentro? Perché sei stato un velino, dai non c’è niente di male ci sta”. Elisabetta Gregoraci all’apparenza potrebbe sembrare un po’ maneater e profumiera, e magari lo è davvero, ma a Pierpaolo Zelletta pare tenerci veramente. A questo punto a lui non resterebbe che avere pazienza per qualche altra settimana…

