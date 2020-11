Gemma Galgani protagonista a Uomini e Donne, la dama è tornata ancora una volta ad accendere i riflettori su di se mentre le polemiche sulla sua presenza in studio aumentano. Sono sempre di più infatti quelli che si schierano insieme al suo ex Giorgio Manetti che, nelle settimane scorse, aveva pizzicato Gemma Galgani “Dice di cercare l’amore in Tv ma non si riesce bene a capire quale sia il suo ruolo nel programma…”.

L'ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, che aveva recentemente rilasciato un'intervista a Uomini e Donne Magazine, ha poi dichiarato che Gemma Galgani avrebbe fatto qualsiasi cosa per tornare con lui, svelando un aneddoto: "Come ho detto a Maria De Filippi, io sono stato il suo Freccia Rossa e, quando sono passato nella sua stazione, lei non è salita a bordo…".















Il giornalista di Nuovo Tv ha poi chiesto a Giorgio Manetti quale consiglio si sentirebbe di dare a Gemma Galgani a Uomini e Donne Over: "Non ha bisogno di cercare il suo uomo ideale in Tv da 11 anni perchè se facessero tutti come lei si fermerebbe il mondo…". Gemma Galgani che oggi e scoppiata a piangere oggi a Uomini e Donne.















Il motivo? Non è dato saperlo perchè quest'ultima, alla domanda posta da Maria De Filippi, si è limitata a dire che è successa una cosa molto grave, non volendo fornire ulteriori dettagli: "No Maria, mi è successa una cosa gravissima…Veramente…Proprio oltre ogni limite di quello che ci si può sentire dire…Me ne hanno detta una davvero grossa…".

















La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha quindi risposto sconsolata di non avere neppure la forza di dirlo alla conduttrice:“E’ davvero inaccettabile…Maria veramente…E’ troppo…Non te la ripeto perchè è troppo…Veramente troppo…Non hai idea di cosa mi ha detto…Inaccettabile…” Maria De Filippi, capendo che Gemma Galgani pare sia stata insultata da Tina Cipollari di Uomini e Donne, ha preso una decisione: “Cambieremo le sedute nel parterre femminile”

