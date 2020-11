Nuova puntata di ‘Pomeriggio 5’ caratterizzata anche da argomenti che fanno riferimento al soprannaturale e a premonizioni sul futuro di Barbara D’Urso. Infatti, è stato nuovamente ospite in studio il sensitivo che in uno degli appuntamenti precedenti della trasmissione aveva fatto delle previsioni sulla vita privata e professionale della conduttrice televisiva. Infatti, le aveva detto che avrebbe condotto il Festival di Sanremo 2022 e che avrebbe finalmente trovato un partner.

Adesso però tutto è cambiato a causa dell’errore commesso dall’uomo su una premonizione sul ‘Grande Fratello Vip’. Aveva in passato affermato che ad abbandonare la casa più spiata d’Italia sarebbe stata Stefania Orlando. Cosa che non si è assolutamente verificata, visto che la gieffina sta ancora proseguendo la sua avventura nel reality show. E Carmelita ha manifestato tutta la sua delusione, visto che adesso non crede più alle sue frasi. Quindi, si spengono i suoi sogni. (Continua dopo la foto)















Barbarella ha quindi esclamato davanti alle telecamere: “Oggi è un giorno triste. Mi ero illusa di condurre Sanremo e di riuscire a fidanzarmi come mi avevi detto. E purtroppo non è vero niente”. Ma da parte sua il medium si è difeso ed ha riferito di aver sbagliato sulla Orlando semplicemente perché non segue assiduamente le dinamiche del programma di Alfonso Signorini. Ma sia lei che l’ospite Biagio D’Anelli non hanno creduto a queste motivazioni e quest’ultimo lo ha criticato. (Continua dopo la foto)















D’Anelli ha infatti affermato: “Sei venuto qua solo per visibilità. Non sei l’unico a sognare la D’Urso. E non devi dirmi tu che condurrà Sanremo prima o poi perché è la queen. Sei solo alla ricerca di visibilità”. Il sensitivo ha espresso ancora il suo pensiero, precisando che alcuni errori possono sempre esserci nella vita. Verso la fine della discussione, Barbara D’Urso gli ha dato un’ultima chance, che il medium non ha saputo sfruttare nel migliore dei modi, vista la reazione della presentatrice. (Continua dopo la foto)









Il medium ha ipotizzato che tra due anni diventerà uno dei migliori amici della padrona di casa. A quel punto Barbarella ha chiosato così: “Non vale. Che percezione è? Non parlo di te. Comunque volevo dire al mio pubblico di non fidarsi mai dei truffatori”. Una battuta velenosa, seppur implicita, che fa comprendere che non ha mai creduto alle sue parole. Chissà se ritornerà in studio la prossima volta.

