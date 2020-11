Giornate tumultuose a Uomini e Donne. Dopo la lite in studio tra Gianni Sperti e Aurora, poi diventato un vero e proprio ciclone tropicale sui social dove accuse sono piovute da tutte le parti, il programma di Maria De Filippi subisce un altro duro colpo, protagonista Roberta di Padua, la bellissima dama sempre più protagonista del programma di Maria De Filippi.

Roberta Di Padua che già nei giorni scorsi aveva fatto parlare di sé. Aurora si sarebbe avvicinata a un componente della redazione e, improvvisamente, la Di Padua l'avrebbe attaccata fisicamente. A confermare il racconto di Aurora ci aveva pensato Maria Tona. "Sono arrivate quasi alle mani, tutti sono andati a staccare questa tensione", rivela la Tona. Nel frattempo, Aurora prosegue il suo racconto e Roberta sembra voler inizialmente smentire il tutto. Ma la Tropea fa sapere ai presenti in studio e a Maria De Filippi che a fermare la Di Padua sarebbero state proprio le ragazze della redazione.















Oggi, il remake, sempre dietro le quinte con Michele Dentice con il quale Roberta Di Padua ha avuto una discussione feroce culminata poi con il pianto. Una volta tornata la linea allo studio, i due si siedono al centro ed hanno un secondo confronto. Anche in questa occasione, però, non potranno fare a meno di litigare, non riuscendo a trovare un punto di incontro. "Io non riesco a parlare con te, non riesco a comunicare con te, ho difficoltà" ha esordito Roberta, ammettendo comunque di provare un interesse forte per Michele.















"Sì Maria. Voglio chiudere sta pagliacciata, perché veramente sono stanca proprio". Insomma, sembra proprio giunta al capolinea la frequentazione tra Roberta Di Padua e il cavaliere Michele Dentice. "Io penso che tu sei un vero professionista. Io quello che ti ho detto e dimostrato in questi giorni è vero. Mi piaci e ci tenevo a te, però no" ha chiosato Roberta con tono fermo, "Non ti sono mai piaciuta, ti sei avvicinato per altri motivi".











A quanto pare l’interesse reciproco non è bastato alla coppia di Uomini e Donne per andare avanti e Roberta ha lasciato Michele. Maria De Filippi ha notato come Roberta Di Padua fosse abbastanza demoralizzata dalla fine della frequentazione con Michele Dentice, tant’è che le ha chiesto come stesse. A tale domanda dama del Trono Over ha risposto: “Va bene così incassiamone un’altra e andiamo avanti”

