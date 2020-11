Rivelazioni importanti e senza segreti per l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Recentemente è stato intervistato dal settimanale ‘Chi’ ed è anche stato ospite delle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso. Qualche ora fa ha rotto il silenzio sulle somme di denaro che gli vengono fornite per prendere parte a queste apparizioni o conversazioni con i giornalisti. E si tratta di cifre davvero molto alte, che ovviamente lo soddisfano dal punto di vista economico. E ha svelato alcuni retroscena.

Infatti, durante la sua intervista a ‘Vanity Fair’, riferendosi al consumo di droga e in particolare della cocaina, ha affermato: “Il 50% degli artisti e i figli dei più grandi industriali spendono 30 mila euro di coca a weekend. Era la chimica che mi serviva per reggere i ritmi”. A proposito invece delle pesanti frasi contro l’ex Nina Moric e dei presunti problemi con il figlio Carlos ha precisato: “Ho detto una cosa grave, lo so. Perché ero, e sono, fuori di me per quello che lei ha fatto con nostro figlio”. (Continua dopo la foto)















Poi ha detto ancora: “Se ho menato tanto le mani fuori casa, mai e poi mai l’ho fatto con i miei affetti: non sono una persona violenta. Mai dato una sberla a Carlos, mai sfiorata una donna. Le ho sempre e solo prese dalle donne”. Ed ecco che poi sono arrivate le attesissime frasi sui cachet: “La D’Urso mi frutta 50 mila euro e io le ho fatto fare il 26% di share, mentre sulla Rai c’era Conte che spiegava il nuovo Dpcm. E poi mi segua, se io non fossi andato dalla D’Urso per il video pubblicato dalla Moric, dove avrei potuto farlo?”. (Continua dopo la foto)















Corona si è anche soffermato sui guadagni legati alle interviste sui settimanali: “Direi 15 mila euro, quelli che mi avrebbe dato Chi se questa intervista l’avessi fatta a loro”. Staremo a vedere se ci saranno repliche da parte del direttore del settimanale, Alfonso Signorini, oppure da parte di Barbara D’Urso. Bisognerà capire se le cifre sparate da Fabrizio corrispondono al vero secondo Carmelita e il presentatore del ‘Grande Fratello Vip’. Una cosa è certa: Fabrizio dà sempre notizie bomba. (Continua dopo la foto)









Il figlio Carlos nei giorni scorsi ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram ed ha esclamato: “Sono tutte cavolate. Ho sbagliato io, non stavo bene. Tutte le cose che sono successe mi hanno fatto riflettere ed ho capito che sono tutte cavolate, che ho sbagliato io, perché in quel momento non ero al meglio. Ma è giusto, almeno c’è un errore e lo vedo. Voglio che la mia famiglia stia bene”.

