Solo poche ore fa sui social si discuteva sulle parole riservate a Dayane Mello qualche settimana fa, che inizialmente erano passate in sordina. Ma si sa, per i social non esiste prescrizione e tutto può tornare di attualità, in qualunque momento, soprattutto quando si tratta di fatti ritenuti gravi dalla comunità web. “A Verona la violentano”, ha detto il 15 ottobre Francesco Oppini riferendosi presumibilmente a Dayane Mello.

Anche in questo caso ha poi cercato di correggere il tiro dopo l'intervento di Tommaso Zorzi, che invece non era presente quando Oppini ha pronunciato l'ennesima frase infelice nei confronti di una donna, riferendosi a Franceska Pepe. "Hai fatto le sfilate in autostrada, solo che ti hanno mancato", disse quella volta il concorrente in un momento di goliardia, poco apprezzato dal pubblico e dalla stessa Franceska Pepe.















Ieri sera, invece, è stato chiarissimo e la destinataria della frase che non è piaciuta ai social è stata Flavia Vento. Ma sono ancora vive nel ricordo dei social anche le parole spese per Franceska Pepe dopo la sua uscita, che continuano a far discutere. "Flavia Vento? Una donna così rischi di ammazzarla di botte… Guarda che quelle così, io credo che ad alcuni uomini facciano venire voglia di alzare le mani", ha detto Francesco Oppini parlando di Flavia Vento.















Con chi? Ma con Tommaso Zorzi, che ha cercato ancora una volta di arginare, di limitare il suo amico nel suo profluvio di parole inadeguate per qualunque contesto, tanto più nella casa del Grande Fratello, sotto gli occhi delle telecamere 24 ore su 24. "No da ammazzare no", ha prontamente detto il giovane influencer. Forse, capendola gravità delle sue parole dopo un rapido scambio di sguardi con Zorzi, Oppini ha rapidamente fatto un rapido passo indietro: "No ma non è da fare!".











Se Dayane Mello ha perdonato Francesco Oppini al Grande Fratello Vip, non è possibile dire la stessa cosa di Flavia Vento. Difatti quest’ultima, giusto poco fa, ha pubblicato un post su instagram, attaccando dapprima duramente il figlio di Alba Parietti, e successivamente ha fatto sapere ai suoi follower di non poter accettare le sue scuse perchè mai nessun uomo dovrebbe parlare in quel modo becero di una donna: “Le sue scuse non le accetto e non accetto più che nessun uomo parli così a nessuna donna…Come mai si permette di dire che dovrei essere ammazzata di botte? Ma stiamo scherzando o questo mondo è finito?”

