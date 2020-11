Continua a tener banco all’interno della casa del Grande Fratello Vip, la storia tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregraci. Infatti i due – dopo la decisione dell’ex velino di staccarsi dalla Gregoraci – hanno avuto un altro confronto prima di riprogrammare il loro rapporto e consentire che proceda in una direzione differente. Pretelli continua sostenere che i sentimenti nei confronti della show girl calabrese siano cresciuti al punto che gli sarebbe impossibile fingersi solo amico e, consapevole del desiderio di lei di non procedere oltre, ha deciso di staccarsi

Elisabetta ha cercato di chiarire la situazione a proposito del rapporto con Pretelli anche aiutata da Tommaso Zorzi e da Enock Barwuah che hanno improvvisato un finto talk televisivo per aiutare i due a chiarirsi. Ma Pierpaolo Pretelli è stato rigido sulla sua posizione.















"Per me non è un'amicizia. È sempre stato così, solo che non volevo metterla in difficoltà. Adesso sono arrivato. Ci sono step naturali che non possiamo superare e la situazione mi sta stretta". A questo punto Elisabetta si è detta d'accordo, ma ha precisato che avrebbe preferito lui gliene parlasse: "Questo discorso lo avevamo affrontato e si era deciso insieme di proseguire con un rapporto che ci faceva stare bene. Non ho preso in giro nessuno".















Resta il fatto che Pretelli non vuole sentire ragioni. Vuole mantenere il punto e ha spiegato ad Elisabetta di essere andato oltre e che si sente stretto nel perimetro tracciato dalla conduttrice calabrese. La Gregoraci è scoppiata a piangere ricordando a Pierpaolo gli attacchi che ha subito durante la puntata di lunedì sera: "Per me sono importanti i fatti. Devo aspettare che ti passino le tue cose e io vengo come ultima ruota del carro. Se vedo una persona che sta male, una a cui voglio bene, metto da parte le mie cose. Ero venuta da te a chiedertelo e tu te ne sei fottuto. Mi hanno detto di tutto ieri, che non sono umana, che sono una str***, di tutto. Dovevi venire a parlarmi, io te lo avevo chiesto".









Durante l’ultima puntata del GF Vip su Canale 5, Antonella Elia ha attaccato Elisabetta Gregoraci: “La tua storia con Pretelli è solo una performance falsa”, è stata la frase dell’opinionista del reality. E la Gregoraci: “Taci, c’è gente fuori che mi guarda, modera il linguaggio”. Quindi Elisabetta Gregoraci ha colto l’occasione per rivangare quanto accaduto nella precedente diretta: “Il termine che hai usato l’altro giorno, gatta in calore, non mi è piaciuto affatto”.

