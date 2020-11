Stefania Orlando, prima la lite furiosa poi le lacrime al GF Vip: interviene il marito

Gli scontri furiosi e poi gli sfoghi in lacrime continuano a essere una costante al GF Vip. E l’ultima protagonista di una lite accesa nella Casa è stata Stefania Orlando. La miccia è scattata quando la conduttrice ha proposto a Patrizia De Blanck di farle i capelli. Infastidita dalla proposta della Orlando, che dimostra di essere sempre molto premurosa nei suoi confronti, la contessa si è lasciata andare a una reazione particolarmente forte e Stefania è poi scoppiata a piangere.

È apparsa davvero molto delusa dall’atteggiamento di Patrizia, che spesso non trattiene il suo nervosismo e, soprattutto, a detta della Orlando, avrebbe sempre pronta una parola acida. In preda a rabbia e delusione, Stefania si è rifugiata in camera, seguita dall’amica Maria Teresa Ruta pronta a consolarla. (Continua dopo la foto)















Ma è stata proprio la pronta reazione della Ruta a far indispettire i telespettatori più social. Il pubblico sintonizzato con la diretta in quei momenti concitati ha infatti notato un atteggiamento inaspettato: la Ruta è da sempre amica di Stefania, ma ha stupito tutti allontanandosi proprio nel momento in cui quest’ultima si stava sfogando in lacrime. E per recarsi dalla contessa per giunta. (Continua dopo la foto)















Il popolo del web è rimasto stupito del fatto che Maria Teresa non abbia preso le difese di Stefania con Patrizia e quindi sta condividendo il video del dialogo tra la De Blanck e la Ruta, commentando negativamente e difendendo Stefania. Poi, a sorpresa, l’intervento del marito della Orlando, Simone Gianlorenzi che ha ricondiviso alcuni tweet, scritti dai fan di Stefania, e non solo. (Continua dopo foto e post)









la contessa parlando di stefania ‘chi se la incula, gliel’hai detto a sta stronza?’ io non ne posso più di questa maleducazione è assurdo che le sia permesso di trattare sempre così le persone, ASSURDO.#GFVIP pic.twitter.com/T0MhGe49bo — mar 🍃 (@adorvmine) November 4, 2020



Lo stesso Simone, in queste ore, ha deciso di far notare un dettaglio: “Contessa riferita a Stefania: ‘Chi se la in…a sta st…a!’”. Inoltre, oltre a ricondividere i commenti scritti contro Patrizia, ha re-tweettato un’opinione negativa fatta nei confronti della Ruta. Come se fosse certo del fatto che Maria Teresa stia mostrando una doppia faccia alla sua Stefania. Ma non è il solo a notare che la Orlando ha sempre consolato e sostenuto Maria Teresa nei momenti difficili. E ora che lei ad aver bisogno del suo aiuto, la Ruta avrebbe preferito scherzato e ridere con la Contessa. “Starà cadendo qualche maschera?”, è infatti una parte del commento ricondiviso da Simone sul social.

“Si lava poco…”. GF Vip, la voce sulla ‘vippona’ vola veloce nella casa

fbq('track', 'Gossip');