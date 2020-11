Incredibile quanto avvenuto in diretta televisiva durante uno speciale sulle elezioni americane. Su Rete 4 Nicola Porro stava conducendo il programma ‘La Notte Americana’ e tra gli ospiti in collegamento era presente anche Vittorio Sgarbi. L’orario inoltrato ha fatto crollare il critico d’arte, che è stato ripreso in una posizione davvero clamorosa. Non è stato in grado di reagire alla stanchezza ed ha quindi preso sonno, proprio mentre erano in corso i commenti sugli Stati Uniti.

Sgarbi, presente nella sua abitazione, si è visto praticamente assonnato e in studio il divertimento è diventato protagonista quando sono state trasmesse le immagini dell’episodio. Una situazione quasi unica nel suo genere, anche se Vittorio già in passato ha dato segnali simili. Porro gli ha posto una domanda proprio sull’evolversi delle votazioni in America, ma ovviamente non è riuscito a sentirla, visto che in quel momento aveva gli occhi chiusi e non era sicuramente attento. (Continua dopo la foto)















Con non poche difficoltà si è svegliato ed ha provato a riprendere il discorso, nonostante avesse ormai perso lucidità. Queste alcune delle sue affermazioni sul presidente Donald Trump: “La granitica certezza dei democratici si è sfaldata. Trump, se vince, è grazie al coronavirus e la sua visione negazionista è piaciuta, lui vince contro il virus”. Vista la tarda ora e il sonno sempre più imminente, il critico d’arte ha salutato tutti dopo ore di collegamento ed ha dunque lasciato la trasmissione. (Continua dopo la foto)















Come anticipato precedentemente, non si è trattato di un evento unico in assoluto per Sgarbi. Quest’ultimo prese sonno in diretta tv anche tre anni fa, nel 2017, quando era stato invitato come ospite al programma ‘Dalla vostra parte’. Certo, stavolta probabilmente ha avuto maggiori attenuanti, tenuto conto che il colpo di sonno a ‘La notte americana’ di Nicola Porro c’è stato quando avevamo ormai raggiunto le 5 del mattino. Anche i telespettatori ci avranno riso molto su. (Continua dopo la foto)









